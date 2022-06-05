Кредитный портфель украинских банков вырос – до 1,132 трлн грн — Finance.ua

Кредитный портфель украинских банков вырос – до 1,132 трлн грн

Кредитный портфель украинских банков за апрель 2022 года вырос на 0,1% — до 1,132 трлн грн, а объем неработающих кредитов (NPL) — на 1,1%, -до 309,656 млрд грн, пишет fixygen.ua

Об этом сообщается в отчетности на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе страны в апреле выросла до 27,4% с 27,1% месяцем ранее.

Нацбанк указал, что за месяц портфель кредитов в корпоративном секторе вырос на 0,3% — до 834,555 млрд грн (в том числе объем NPL в нем на 1,3%, до 266,78 млрд грн), а портфель кредитов, выданных физлицам, сократился на 1,7% — до 260,574 млрд грн (NPL сократился на 0,6%, до 42,389 млрд грн).

В то же время объем межбанковских кредитов выросли на 40% — до 10,071 млрд грн (a NPL сохранился на уровне 256 млн грн). Объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, сократился на 0,2% — до 26,92 млрд грн (NPL вырос с 0 до 231 млн грн).

Согласно данным Нацбанка, по итогам апреля доля NPL в портфеле кредитов, предоставленных корпоративному сектору, выросла на 0,32 процентных пункта (п.п.) — до 31,97%, кредитов населению — на 0,18 п.п., до 16,27%, кредитов органам госвласти — на 0,86 п.п., до 0,86%, а межбанковских кредитов — сократилась на 1 п.п., до 2,54%. В отчете регулятора указывается, что кредитный портфель государственных банков (без ПриватБанк а) за апрель вырос на 1,5% — до 311,72 млрд грн (объем NPL в нем — на 1,7%, до 84,302 млрд грн). В то же время кредитный портфель ПриватБанка вырос на 1,7%, до 257,608 млн грн (NPL сократился на 0,1%, до 175,324 млрд грн).

Помимо этого, кредитный портфель банков с иностранным капиталом за месяц сократился на 1,3% (до 339,017 млрд грн), а с частным — на 1,7% (до 223,776 млрд грн). При этом объем NPL в иностранных банках вырос на 6,9% (до 23,671 млрд грн), а в частных банках — на 2,7 (до 26,359 млрд грн).

Таким образом, по итогам апреля доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без ПриватБанка) выросла на 0,03 п.п. (до 27,04%), а в ПриватБанке сократилась на 1,22 п.п. (до 68,06%). Кроме того доля NPL в кредитных портфелях банков с иностранным капиталом выросла на 0,53 п.п. (до 6,98%), в банках с частным — на 0,51 п.п. (до 11,78%).

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.



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