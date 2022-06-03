Рост кредитных ставок для бизнеса будет компенсирован из госбюджета — Finance.ua
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Рост кредитных ставок для бизнеса будет компенсирован из госбюджета

Сегодня 16:44Кредит&Депозит
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Рост кредитных ставок для бизнеса будет компенсирован из госбюджетаРост кредитных ставок для бизнеса будет компенсирован из госбюджета
В результате стремительного повышения учетной ставки до 25% годовых банки могут существенно повысить кредитные ставки. Это коснется преимущественно новых клиентов, а для госкомпаний и приоритетных для государства отраслей рост ставок по кредитам в основном ляжет на госбюджет.
Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук.
«Для банков важно поддерживать долгосрочные отношения с надежными заемщиками, с которыми они работают не первый год, и находить приемлемые схемы, позволяющие выживать в этих сложных условиях. Поэтому здесь процентные ставки будут расти, но в моем понимании — таким образом, чтобы сохранять баланс интересов банков и заемщиков», — сказал замглавы НБУ.
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Говоря о реакции финансового рынка на столь стремительное повышение учетной ставки, Николайчук подчеркнул необходимость повышения стоимости гривневых ресурсов в экономике. По его мнению, в течение нескольких месяцев ставки по гривневым депозитам должны постепенно повыситься, к этому приведет конкуренция банков за ресурс.
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Николайчук также подчеркнул, что хотя решение о повышении учетной ставки критикуется за то, что оно идет вразрез с интересами бюджета и повышает стоимость заимствований для Минфина по ОВГЗ, но 70% в структуре госдолга — это валютный долг. Поэтому альтернативный путь — девальвации и курсовой нестабильности — был бы еще более болезненным для долговой устойчивости.
НБУ ожидает, что Минфин будет постепенно повышать уровень доходности, прежде всего по коротким инструментам, поскольку нынешняя ставка в 10-11,5% не соответствовала реальной стоимости денег и не давала банкам стимулов вкладывать средства в эти инструменты.
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По материалам: Фінансовий клуб
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