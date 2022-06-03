В НБУ заявляют, что время возвращения к плавающему курсу еще не пришло — Finance.ua
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В НБУ заявляют, что время возвращения к плавающему курсу еще не пришло

Сегодня 16:01Валюта
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В НБУ заявляют, что время возвращения к плавающему курсу еще не пришлоВ НБУ заявляют, что время возвращения к плавающему курсу еще не пришло
Национальный банк Украины (НБУ) пока не видит предпосылок для возврата к плавающему курсу гривны.
Об этом замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил во время брифинга, сообщает Finbalance.
«Пока время возврата к плавающему курсу не пришло, и сейчас точно сказать, когда это произойдет, назвать конкретную дату, когда начнется переход/возврат к плавающему курсообразованию, мы не можем», — сказал Гелетий.

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Он отметил, что для этого необходимы соответствующие макроэкономические предпосылки. Этот переход должен быть мягким для рынка и не сопровождаться шоком или чрезмерными курсовыми колебаниями.
«Важным условием перехода от фиксированного курса к плавающему является более активная работа, прежде всего, финансового рынка и стабилизация валютной выручки», — добавил замглавы НБУ.
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В этом контексте он отметил важность восстановления налогообложения импорта и введения дополнительного импортного сбора на некритические категории импорта. Следующим важным шагом будет повышение ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
В то же время Юрий Гелетий предположил, что введенные Нацбанком жесткие ограничения на валютном рынке могут изменяться.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам: AgroPortal.ua
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