В НБУ заявляют, что время возвращения к плавающему курсу еще не пришло — Finance.ua

В НБУ заявляют, что время возвращения к плавающему курсу еще не пришло

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В НБУ заявляют, что время возвращения к плавающему курсу еще не пришло

Национальный банк Украины (НБУ) пока не видит предпосылок для возврата к плавающему курсу гривны.

Об этом замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил во время брифинга, сообщает Finbalance.

«Пока время возврата к плавающему курсу не пришло, и сейчас точно сказать, когда это произойдет, назвать конкретную дату, когда начнется переход/возврат к плавающему курсообразованию, мы не можем», — сказал Гелетий.

Он отметил, что для этого необходимы соответствующие макроэкономические предпосылки. Этот переход должен быть мягким для рынка и не сопровождаться шоком или чрезмерными курсовыми колебаниями.

«Важным условием перехода от фиксированного курса к плавающему является более активная работа, прежде всего, финансового рынка и стабилизация валютной выручки», — добавил замглавы НБУ.

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В этом контексте он отметил важность восстановления налогообложения импорта и введения дополнительного импортного сбора на некритические категории импорта. Следующим важным шагом будет повышение ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В то же время Юрий Гелетий предположил, что введенные Нацбанком жесткие ограничения на валютном рынке могут изменяться.

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