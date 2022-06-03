В НБУ заявляют, что время возвращения к плавающему курсу еще не пришло — Finance.ua

В НБУ заявляют, что время возвращения к плавающему курсу еще не пришло
Национальный банк Украины (НБУ) пока не видит предпосылок для возврата к плавающему курсу гривны.
Об этом замглавы НБУ Юрий Гелетий заявил во время брифинга, сообщает Finbalance.
«Пока время возврата к плавающему курсу не пришло, и сейчас точно сказать, когда это произойдет, назвать конкретную дату, когда начнется переход/возврат к плавающему курсообразованию, мы не можем», — сказал Гелетий.
В этом контексте он отметил важность восстановления налогообложения импорта и введения дополнительного импортного сбора на некритические категории импорта. Следующим важным шагом будет повышение ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
В то же время Юрий Гелетий предположил, что введенные Нацбанком жесткие ограничения на валютном рынке могут изменяться.