АМКУ предлагает правительству вернуть госконтроль за оборотом горючего — Finance.ua
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АМКУ предлагает правительству вернуть госконтроль за оборотом горючего

Казна и Политика
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АМКУ предлагает правительству вернуть госконтроль за оборотом горючего
АМКУ предлагает правительству вернуть госконтроль за оборотом горючего
АМКУ предлагает правительству вернуть госконтроль за оборотом светлых нефтепродуктов (горючего), поскольку ни один госорган в целом не владеет полной информацией об обороте горючего, а государство «не может прогнозировать и планировать действия» на рынке из-за отсутствия такой информации.
Об этом говорится в заявлении Антимонопольного комитета.
В Комитете объяснили, что после дефицита горючего на розничном рынке весной 2022 года приступили к двум исследованиям.
«Первое — связано с выявлением причин и факторов, повлиявших на ограничение предложения на рынке розничной реализации светлых нефтепродуктов (речь идет о высокооктановых бензинах и дизельном топливе). Второе — с установлением цен на топливо в течение 2022 года», — заявили в АМКУ.
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Комитет добавляет, что еще не располагает окончательными результатами исследования, но «учитывая повышенный спрос на горючее, который в любой момент может привести к повторению ситуации апреля-мая 2022 года», решил «срочно обратиться» к правительству с основными проблемными вопросами, выявленными в ходе исследований.
Так, АМКУ заявляет, что невозможно оценить объемы рынков горючего, а также реальный спрос и предложение на горючее после введения военного положения в стране.
«Одним из основных этапов проведения АМКУ исследований является определение объемов рынков горючего, оценка соотношения спроса и предложения. С этой целью АМКУ обращался в органы государственной власти, к производителям, импортерам, субъектам хозяйствования, занимающимся розничной реализацией горючего. В ходе исследования АМКУ столкнулся со значительными трудностями в получении указанной информации, а полученные данные неполны. Все это усложняет формирование окончательных выводов в исследованиях. В частности, превышал ли спрос предложение на рынке в период апреля-мая 2022 года», — говорится в позиции АМКУ.
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Так, подчеркивается, что ни один государственный орган и государство в целом не владеют полной и достоверной информацией об обороте топлива в Украине.
А государство не может прогнозировать и планировать действия на рынке горючего в связи с отсутствием указанной информации и зависит от участников рынков горючего.
«Субъекты хозяйствования — участники рынков горючего, понимая бесконтрольность рынка, могут совершать действия, законность которых сложно проверить», — подчеркнули в АМКУ.
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«В условиях сложившейся в стране ситуации, АМКУ уверен, что государство должно иметь влияние на рынок, в том числе проводить мероприятия, направленные на предотвращение дефицита. Комитет поддерживает позицию правительства относительно необходимости и важности ограничения работы публичных электронных реестров, их публикации в средствах массовой информации. Вместе с тем сам сбор такой информации не должен быть прекращен, а ее защита должна осуществляться должным образом», — резюмируют в Комитете.
АМКУ, в частности, предлагает правительству определить орган госвласти и «возложить на него полномочия по составлению и ведению фактических и прогнозных балансов спроса и предложения светлых нефтепродуктов (горючего)».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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