Спрос на топливо может возрасти. Шмыгаль рассказал, возможен ли дефицит бензина и ДП — Finance.ua

Спрос на топливо может возрасти. Шмыгаль рассказал, возможен ли дефицит бензина и ДП Вчера 09:45 — Казна и Политика

Спрос на топливо может возрасти. Шмыгаль рассказал, возможен ли дефицит бензина и ДП

В связи с массовым импортом бензиновых и дизельных генераторов спрос на автомобильное топливо может увеличиться, но его дефицит не прогнозируется.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может возрасти. Но его дефицита Министерство экономики не предвидит. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями топлива и внимательно следит за балансом импорта и потребления», — отметил премьер-министр.

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По его словам, импорт бензина и дизеля в последние месяцы составляет около 700 тысяч тонн в месяц, что позволяет обеспечить нужды потребителей.

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