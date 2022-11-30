Спрос на топливо может возрасти. Шмыгаль рассказал, возможен ли дефицит бензина и ДП — Finance.ua

Спрос на топливо может возрасти. Шмыгаль рассказал, возможен ли дефицит бензина и ДП
В связи с массовым импортом бензиновых и дизельных генераторов спрос на автомобильное топливо может увеличиться, но его дефицит не прогнозируется.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может возрасти. Но его дефицита Министерство экономики не предвидит. Правительство находится в постоянном диалоге с сетями топлива и внимательно следит за балансом импорта и потребления», — отметил премьер-министр.
По его словам, импорт бензина и дизеля в последние месяцы составляет около 700 тысяч тонн в месяц, что позволяет обеспечить нужды потребителей.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью