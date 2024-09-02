АМКУ оштрафовал компанию более чем на полмиллиона за клевету на конкурента — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

АМКУ оштрафовал компанию более чем на полмиллиона за клевету на конкурента

Фондовый рынок
48
Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на ООО «Велду» в размере более полумиллиона за дискредитацию конкурента.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на ООО «Велду» в размере 510 984 грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.
Читайте также
Отмечается, что компания признана виновной в дискредитации своего конкурента — ООО «КРС Трейд»
Так, ООО «Велду» распространяло среди клиентов конкурента ложные сведения о деятельности «КРС Трейд» и товары, реализуемые ею, посредством письма от 26 ноября 2021 года и сообщения под названием: «Осторожно, Контрафакт! Остерегайтесь подделок».
Читайте также
Обе компании занимаются реализацией продукции китайской торговой марки «Veaye» на территории Украины. В своих сообщениях «Велду» утверждало, что КРС Трейд продает поддельный и контрафактный товар под этой маркой, а также подделывает таможенные документы.
По результатам расследования АМКУ установил, что действия ООО «Велду» привели к существенным негативным последствиям для «КРС Трейд», включая потерю оптового покупателя продукции «Veaye», а также репутационный и финансовый ущерб.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.