АМКУ оштрафовал компанию более чем на полмиллиона за клевету на конкурента — Finance.ua

АМКУ оштрафовал компанию более чем на полмиллиона за клевету на конкурента Сегодня 07:40 — Фондовый рынок

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на ООО «Велду» в размере более полумиллиона за дискредитацию конкурента.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на ООО «Велду» в размере 510 984 грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

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Отмечается, что компания признана виновной в дискредитации своего конкурента — ООО «КРС Трейд»

Так, ООО «Велду» распространяло среди клиентов конкурента ложные сведения о деятельности «КРС Трейд» и товары, реализуемые ею, посредством письма от 26 ноября 2021 года и сообщения под названием: «Осторожно, Контрафакт! Остерегайтесь подделок».

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Обе компании занимаются реализацией продукции китайской торговой марки «Veaye» на территории Украины. В своих сообщениях «Велду» утверждало, что КРС Трейд продает поддельный и контрафактный товар под этой маркой, а также подделывает таможенные документы.

По результатам расследования АМКУ установил, что действия ООО «Велду» привели к существенным негативным последствиям для «КРС Трейд», включая потерю оптового покупателя продукции «Veaye», а также репутационный и финансовый ущерб.

Економічна Правда По материалам:

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