АМКУ наложил самый большой в 2022 году штраф за сговор на тендерах — Finance.ua
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АМКУ наложил самый большой в 2022 году штраф за сговор на тендерах

Казна и Политика
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Временная административная коллегия АМКУ наложила самый большой штраф в 2022 году (92 млн грн) за сговор во время публичных закупок: речь идет о сговоре на тендере по реконструкции стадиона «Авангард» в Ровно в 2018 году.
Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Комитет признал, что частная производственно-коммерческая фирма «Фиалка» и ООО «Стиль-Декор» прибегли к антиконкурентным согласованным действиям при участии в закупке: «Реконструкция стадиона „Авангард“ по ул. Замковой, 34 в г. Ровно».
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Заказчиком услуги являлось Управление капитального строительства исполнительного комитета Ровенского городского совета. Ожидаемая стоимость закупки составила 202,3 млн грн (с НДС).
«При рассмотрении дела Комитетом было собрано достаточно доказательств для доказывания факта нарушения, а именно — что указанные субъекты хозяйствования согласовывали между собой поведение при участии в торгах, из-за чего конкуренция между ними была устранена», — говорится в сообщении.
За сговор на публичных закупках НПКФ «Фиалка» и ООО «Стиль-Декор» оштрафованы на общую сумму 92 093 458 грн.
Таким образом, АМКУ наложил рекордный в 2022 году штраф за сговор на публичной закупке.
По материалам:
Економічна Правда
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