За 2014-2021 годы АМКУ оштрафовал бизнес украинских олигархов на $300 млн — ЦЭС Сегодня 12:23 — Фондовый рынок

За 2014-2021 годы АМКУ оштрафовал бизнес украинских олигархов на $300 млн — ЦЭС

За 2014-2021 годы АМКУ оштрафовал бизнес украинских олигархов на 300 млн долларов. Никто из олигархов не торопился платить и обжаловал решение в судах.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

«После Революции Достоинства Антимонопольный комитет начал присматриваться к олигархам и проводить расследования. Некоторые из них завершились крупными по украинским меркам штрафами и даже решениями о принудительном разделении бизнеса. 40% всех штрафов, наложенных АМКУ в течение 2014-2021 годов, касались бизнеса олигархов», — отмечают авторы.

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В общей сложности сумма штрафов составила более 300 млн дол. Однако пока это не стало эффективным противодействием олигархам.

«Во-первых, даже большие штрафы являются лишь небольшой частью доходов, которые были получены в результате злоупотребления монопольным положением. Во-вторых, есть проблема с имплементацией. Компании судятся с АМКУ даже относительно малых штрафов, не говоря уже о больших. Ни один большой штраф, наложенный на бизнес олигархов, не был уплачен», — говорится в исследовании.

В целом, по данным АМКУ, в течение 2015-2021 годов было уплачено всего 20% всех наложенных штрафов.

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