Американский регулятор одобрил новые компактные антенны Starlink — Finance.ua

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Американский регулятор одобрил новые компактные антенны Starlink

Технологии&Авто
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Американский регулятор одобрил новые компактные антенны Starlink
Американский регулятор одобрил новые компактные антенны Starlink
Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку компании SpaceX на две новые модели антенн для передачи спутниковой связи Starlink.
Об этом сообщает Teslarati.
Согласно поданной заявке SpaceX в FCC, размеры миниантены Starlink составляют 29×25 см. SpaceX утверждает, что первая миниантена Starlink создана для портативности.
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В своей заявке SpaceX пояснила, что миниантена «позволит потребителям пользоваться преимуществами высокоскоростной широкополосной связи с низкой задержкой, где бы они ни жили или работали, включая сельские и удаленные районы, где необходимы мобильные или портативные программы».
Вторая антенна, которую SpaceX подала на одобрение FCC, является обновленной стандартной антенной Starlink.
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В заявке отмечается, что новая антенна Starlink предлагает «высокопроизводительное решение для потребителей, улучшающее модели стационарных пользовательских терминалов, которые ранее были авторизованы SpaceX Services».
Вторая антенна Starlink имеет размер в 57×36 см.
Отмечается, что в заявке SpaceX в FCC не уточняется, когда новые антенны можно будет приобрести.
По материалам:
Укрінформ
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