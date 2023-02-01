Американский концерн предложил Украине купить ударные дроны MQ-9 Reaper за 1 доллар, однако с некоторыми затратами — Finance.ua
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Американский концерн предложил Украине купить ударные дроны MQ-9 Reaper за 1 доллар, однако с некоторыми затратами

Казна и Политика
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Американский концерн предложил Украине купить ударные дроны MQ-9 Reaper за 1 доллар, однако с некоторыми затратами
Американский концерн предложил Украине купить ударные дроны MQ-9 Reaper за 1 доллар, однако с некоторыми затратами, Фото: wsj.com
Американский производитель оружия General Atomics предложил Украине купить за символический доллар два разведывательно-ударных беспилотника Reaper MQ-9, которые используются в армии США. Однако сделка будет предусматривать некоторые расходы.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на рассмотренное письмо, которое главный исполнительный директор General Atomics Линден Блу направил атташе по вопросам обороны Украины в Вашингтоне.
Согласно предложению, сделка также потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку беспилотников в Украину и еще около 8 миллионов долларов в год на техническое обслуживание.
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Так, предложение будет включать наземную станцию для управления беспилотниками почти в любом месте. Впрочем, для продажи высокоскоростных дальнобойных беспилотников Reaper требуется одобрение от Белого дома.
Представители американских и украинских властей от комментариев отказались.
«General Atomics обсуждала потребности украинских вооруженных сил с их правительством в течение многих месяцев и продолжает поддерживать их любым возможным способом», — сказал представитель компании Марк Бринкли.
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Представитель General Atomics сказал, что компания не может комментировать конкретные сделки, но «верит, что Украине нужна такая опция, как Reaper, и в ближайшее время».
Беспилотники Reaper могут использоваться для наблюдения и разведки. Также эти дроны способны летать более 24 часов и носить оружие.
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Компания предлагает более старую версию беспилотника — MQ-9A Block 1, которая обычно стоила бы несколько миллионов долларов за штуку.
«Продажа дронов все равно потребует от администрации Байдена одобрения передачи технологии Украине. Однако General Atomics предлагает продавать Reapers непосредственно правительству Украины, а не правительству США», — пишет издание.

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По материалам:
hromadske.tv
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