ЕС ввел санкции против еще одного иранского производителя дронов — Finance.ua

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ЕС ввел санкции против еще одного иранского производителя дронов

Фондовый рынок
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ЕС ввел санкции против еще одного иранского производителя дронов
ЕС ввел санкции против еще одного иранского производителя дронов
Европейский союз 30 января внес Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) в список санкций, введенный в 2014 году в ответ на действия, нарушающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Об этом свидетельствует информация в официальном журнале ЕС.
HESA — иранская компания, специализирующаяся на производстве военных и гражданских воздушных судов, в том числе истребителей и вертолетов, а также беспилотных летательных аппаратов.

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БПЛА, производимые Iran Aircraft Manufacturing Industries, используются Корпусом стражей исламской революции, а также компания привлечена к исследованиям, разработке, производству и полетам дронов. Беспилотники производства HESA используются россией в войне против Украины.
HESA — дочерняя компания Организации авиационной промышленности Ирана (IAIO) — государственного предприятия, которое подчиняется министерству обороны и тыла вооруженных сил Ирана.

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Производственные мощности корпорации расположены в городе Шахиншехр вблизи Исфахана. Накануне по предприятию был нанесен удар дронами. Министерство обороны Ирана заявило, что армия якобы отразила нападение трех беспилотников на военный объект. Как уточнило госинформагентство IRNA, речь идет о заводе по производству боеприпасов. В свою очередь, западные СМИ сообщили, что за атакой стоит Израиль.
Напомним, что 20 октября 2022 года ЕС ввел санкции в отношении производителя дронов Shahed Aviation Industries, а также трех иранских военачальников, ответственных за поставки вооружения в россию. К этим санкциям присоединились и Великобритания со Швейцарией. При этом украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что считает такие меры недостаточными.
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ЕС 12 декабря ввел санкции против ряда компаний, задействованных в создании иранских беспилотников Shahed. В частности, это производитель компонентов для дронов (в частности, Shahed-136) Oje Parvaz Mado Nafar Company и ее руководитель Юсеф Абуталеби, привлеченные к созданию БПЛА Shahed-171 компании Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Paravar Pars Company.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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