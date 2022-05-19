Американский фармгигант Bristol-Myers Squibb уходит из россии — Finance.ua

Американский фармгигант Bristol-Myers Squibb уходит из россии

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Американский фармгигант Bristol-Myers Squibb уходит из россии

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) 18 мая начала процесс передачи российского бизнеса своему партнеру в Центральной и Восточной Европе — компании Swixx BioPharma.

Об этом пишет профильное российское издание Vademecum со ссылкой на источник, близкий к BMS.

Информацию подтвердили еще два собеседника, работающих с фармкомпанией.

Отмечается, что до конца июня 2022 года BMS закроет все спонсируемые ею исследования в россии.

«Сотрудникам российского подразделения BMS (ООО „Бристол Майерс Сквибб“) предложили перейти на работу в Swixx BioPharma, а также пообещали компенсацию. В России Swixx руководит ООО „Свикс Биофарма“ и ООО „Свикс Хелскеа“. Их совокупная выручка в 2021 году составляла 3,3 млрд рублей. В Европе Swixx представляет интересы BMS в таких странах, как Болгария, Эстония, Латвия и других», — говорится в статье.

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Бристол Майерс Сквибб» в 2021 году составила 24,3 млрд рублей, чистая прибыль — 588,6 млн рублей.

При этом BMS — первая глобальная фармкомпания, объявившая о передаче коммерческих операций на российском рынке другой структуре. С марта 2022 года иностранные фармкомпании объявляли только об ограничении своей деятельности в России — приостановке инвестиций и отказе от запуска новых клинических испытаний. Среди них, в частности Pfizer, Sanofi, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, GSK, Takeda.

Bristol-Myers Squibb — американская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке лекарства для лечения онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний.

В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2021 год Bristol Myers Squibb заняла 410-е место, это одна из крупнейших фармацевтических компаний мира.

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