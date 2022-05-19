Американский фармгигант Bristol-Myers Squibb уходит из россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Американский фармгигант Bristol-Myers Squibb уходит из россии

Сегодня 19:19Фондовый рынок
0
Американский фармгигант Bristol-Myers Squibb уходит из россииАмериканский фармгигант Bristol-Myers Squibb уходит из россии
Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) 18 мая начала процесс передачи российского бизнеса своему партнеру в Центральной и Восточной Европе — компании Swixx BioPharma.
Об этом пишет профильное российское издание Vademecum со ссылкой на источник, близкий к BMS.
Информацию подтвердили еще два собеседника, работающих с фармкомпанией.
Отмечается, что до конца июня 2022 года BMS закроет все спонсируемые ею исследования в россии.
Читайте также
«Сотрудникам российского подразделения BMS (ООО „Бристол Майерс Сквибб“) предложили перейти на работу в Swixx BioPharma, а также пообещали компенсацию. В России Swixx руководит ООО „Свикс Биофарма“ и ООО „Свикс Хелскеа“. Их совокупная выручка в 2021 году составляла 3,3 млрд рублей. В Европе Swixx представляет интересы BMS в таких странах, как Болгария, Эстония, Латвия и других», — говорится в статье.
По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Бристол Майерс Сквибб» в 2021 году составила 24,3 млрд рублей, чистая прибыль — 588,6 млн рублей.
Место для вашей рекламы
При этом BMS — первая глобальная фармкомпания, объявившая о передаче коммерческих операций на российском рынке другой структуре. С марта 2022 года иностранные фармкомпании объявляли только об ограничении своей деятельности в России — приостановке инвестиций и отказе от запуска новых клинических испытаний. Среди них, в частности Pfizer, Sanofi, Reckitt Benckiser, Johnson & Johnson, GSK, Takeda.
Bristol-Myers Squibb — американская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке лекарства для лечения онкологических, эндокринных и инфекционных заболеваний.
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2021 год Bristol Myers Squibb заняла 410-е место, это одна из крупнейших фармацевтических компаний мира.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.