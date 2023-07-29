Американская семья организовала схему с криптовалютными махинациями на $6 миллионов — Finance.ua

Американская семья организовала схему с криптовалютными махинациями на $6 миллионов 29.07.2023, 01:02 — Криптовалюта

Американская семья организовала схему с криптовалютными махинациями на $6 миллионов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинение семейной паре из штата Теннесси в организации мошеннической инвестиционной криптовалютной схемы на $6 млн.

В период с июля 2022 по январь 2023 года Майкл и Аманда Гриффис руководили пирамидой «Благословение бога через криптовалюту», которая насчитывала более 100 участников. По данным следствия, супруги использовали собственный бизнес по недвижимости, чтобы привлекать новых состоятельных жертв. Среди пострадавших были ипотечные брокеры и бывшие клиенты Гриффисов.

«Несмотря на отсутствие торгового или иного соответствующего опыта, ответчики успешно убедили более 100 человек отправить им более $6 млн для участия в мошенническом товарном пуле», — говорится в заявлении CFTC.

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Преступники заверили инвесторов, что их средства используются для торговли фьючерсными контрактами на цифровые активы, однако никаких сделок так и не было проведено. Пара хранила $4 млн на личных криптокошельках, а еще более $1 млн направила на погашение долгов и покупку предметов роскоши.

CFTC также предъявила обвинение супругам за отказ зарегистрироваться в ведомстве.

Комиссия потребовала ввести постоянный судебный запрет на участие в торговых операциях против Гриффисов. Однако регулятор отметил, что возмещение пострадавшим может быть усложнено из-за отсутствия у обвиняемых необходимых средств.

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noworries По материалам:

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