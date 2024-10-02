Американская IT-компания ABBYY уволила всех сотрудников-россиян — Finance.ua
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Американская IT-компания ABBYY уволила всех сотрудников-россиян

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Американская IT-компания ABBYY уволила всех сотрудников-россиян
Американская IT-компания ABBYY уволила всех сотрудников-россиян
Американская IT-компания ABBYY уволила своих сотрудников, у которых российское гражданство, из своих офисов в Сербии, Венгрии и на Кипре.
Об этом сообщается со слов сотрудников, передает «Радио Свобода».
«В воскресенье вечером в расписании появилась встреча с руководством компании, на которую было приглашено большинство сотрудников сербского офиса. В общем я догадался, к чему все идет — отключен чат, Mandatory Meeting в названии. На встрече говорили стандартные слова о том, что» мы приняли решение, нам нужно двигаться дальше", что-то о трансформации и разделении и сразу отключили доступ ко всей рабочей инфраструктуре", — рассказал уволенный сотрудник ABBYY.
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Он объяснил, что уволили только россиян, остальные сотрудники еще работают, но «что с ними будет дальше — непонятно».
В то же время, бывший сотрудник предполагает, что компания приняла соответствующее решение, поскольку их клиенты — крупные американские компании, и они работали с их документами: «Видимо, они были недовольны тем, что к их информации могут получить доступ россияне. Но это мое предположение».
Компания ABBYY была основана в 1989 году уроженцем Еревана, выпускником Московского физико-технологического института Давидом Яном. Теперь штаб-квартира компании находится в США. Компания разрабатывает софт для распознавания текста. В 2022 году ABBYY ушла из россии.
По материалам:
Економічна Правда
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