American Express внедрит технологии ИИ — Finance.ua

American Express внедрит технологии ИИ Сегодня 22:19 — Технологии&Авто

American Express внедрит технологии ИИ

Платежный гигант American Express (Amex) планирует ввести искусственный интеллект для своей работы. Нейросети будут проверять транзакции, утверждать кредитные лимиты, оценивать настроения клиентов и прогнозировать их финансовое состояние.

Важно, что Amex не будет разрабатывать свою технологию (как это делают, например, в JP Morgan). Вместо этого компания избрала более легкий путь. Они введут готовые решения в свою экосистему.

Компания не раскрыла, о какой технологии идет речь. Но в последнее время они тесно сотрудничали с Microsoft, которые имеют большую долю в стартапе OpenAI. Поэтому эксперты приходят к выводу, что American Express будет использовать решение ChatGPT.

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Интересно, что American Express Digital Labs являлись пионерами в использовании ИИ для финансов. У них есть специальный отдел, в котором работает 100 технических специалистов со всего мира. Компания занималась интеграцией цифрового помощника Mezi на базе ИИ. Так появился продукт AmEx — робот, который общается с клиентами.

Технологии И И тесно связаны с криптовалютами. В этом вопросе Amex занимают осторожную позицию. Они предлагают карты с наградами в токенах, но не разрешают прямые платежи через тесно связаны с криптовалютами. В этом вопросе Amex занимают осторожную позицию. Они предлагают карты с наградами в токенах, но не разрешают прямые платежи через криптовалюты . В компании считают, что такой бизнес пока нерентабельный. Однако American Express готовит собственные проекты в NFT и метавселенных.

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