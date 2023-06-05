American Express внедрит технологии ИИ — Finance.ua

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American Express внедрит технологии ИИ

Технологии&Авто
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American Express внедрит технологии ИИ
American Express внедрит технологии ИИ
Платежный гигант American Express (Amex) планирует ввести искусственный интеллект для своей работы. Нейросети будут проверять транзакции, утверждать кредитные лимиты, оценивать настроения клиентов и прогнозировать их финансовое состояние.
Важно, что Amex не будет разрабатывать свою технологию (как это делают, например, в JP Morgan). Вместо этого компания избрала более легкий путь. Они введут готовые решения в свою экосистему.

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Компания не раскрыла, о какой технологии идет речь. Но в последнее время они тесно сотрудничали с Microsoft, которые имеют большую долю в стартапе OpenAI. Поэтому эксперты приходят к выводу, что American Express будет использовать решение ChatGPT.
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Интересно, что American Express Digital Labs являлись пионерами в использовании ИИ для финансов. У них есть специальный отдел, в котором работает 100 технических специалистов со всего мира. Компания занималась интеграцией цифрового помощника Mezi на базе ИИ. Так появился продукт AmEx — робот, который общается с клиентами.
Технологии И И тесно связаны с криптовалютами. В этом вопросе Amex занимают осторожную позицию. Они предлагают карты с наградами в токенах, но не разрешают прямые платежи через криптовалюты. В компании считают, что такой бизнес пока нерентабельный. Однако American Express готовит собственные проекты в NFT и метавселенных.
По материалам:
incrypted
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