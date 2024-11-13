Amazon разрабатывает умные очки с навигацией для водителей и курьеров — Finance.ua

Amazon разрабатывает умные очки с навигацией для водителей и курьеров Вчера 01:35 — Технологии&Авто

Amazon разрабатывает умные очки с навигацией для водителей и курьеров

Компания Amazon ведёт разработку умных очков со встроенной функцией навигации для водителей и курьеров своей службы доставки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников, близких к вопросу.

Затраты Amazon на доставку товаров выросли на 8% и составили в третьем квартале $23,5 млрд. Компания ищет способы сокращения этих издержек, и умные очки могут стать частью решения проблемы.

Предполагается, что устройство будет предоставлять водителям и курьерам пошаговую навигацию на небольшом встроенном экране по всему маршруту и ​​на каждой остановке. Помощь гаджета в указаниях направлений, предоставлении подсказок о препятствиях на пути, наличии животных рядом с местом доставки и т. д. позволит сэкономить секунды времени при каждой доставке, в конечном итоге сократив саму стоимость доставки. С учётом того, что в США ежедневно доставляются миллионы посылок, экономия даже нескольких секунд позволит существенно сократить издержки компании в логистике и повысить её прибыль в условиях жёсткой конкуренции на рынке со стороны других представителей отрасли.

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По словам источников Reuters, проект находится на ранней стадии разработки и «всё ещё может поменяться». Если Amazon не будет удовлетворена получившимся результатом, то проект может быть отложен или вовсе заморожен. В Amazon отказались от комментариев по вопросу разработки указанных умных очков для своих водителей и курьеров.

«Мы постоянно внедряем инновации, чтобы сделать процесс доставки еще более безопасным и качественным для водителей. Однако мы не комментируем вопросы, связанные с нашей дорожной картой продуктов», — сказал представитель Amazon, отвечая на вопрос Reuters.

Источники издания отмечают, что сейчас Amazon пытается решить вопрос, как обеспечить работу очков в течение всего восьмичасового рабочего дня, и в то же время сделать их достаточно удобными и лёгкими, чтобы они не вызывали усталости при использовании. Также, по словам источников, сбор полных данных по каждому дому, тротуару, улице, бордюру и подъездной дороге может занять годы, но эти данные необходимы для создания наиболее оптимальных маршрутов доставки.

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По данным самой Amazon, их доставщики за смену могут посетить более 100 адресов. С прогнозируемым повышением эффективности, которое, как ожидается, обеспечат новые умные очки для навигации, Amazon может попросить водителей доставлять больше посылок и посещать больше домов, говорят источники Reuters. Однако здесь возникает и другая сложность — как убедить тысячи водителей и курьеров использовать эти очки. Некоторые доставщики могут посчитать устройство неудобным и мешающим. Кроме того, многие из них используют очки для коррекции зрения.

Так называемая доставка «последней мили», то есть до двери получателя посылки, обходится очень дорого для логистических компаний, поскольку она требует навигации по районам, привлечения большего количества курьеров и повышает топливные затраты. Согласно некоторым оценкам, половина стоимости доставки товара к порогу клиента приходится именно на последнюю милю, пишет Reuters. Новые навигационные очки призваны сократить эти расходы.

Как сообщили источники издания, за основу для новых смарт-очков Amazon со встроенной системой навигации для водителей-доставщиков и курьеров компания взяла свои умные очки Echo Frames. Последние оснащены поддержкой цифрового ассистента Alexa, динамиками и воспринимают голосовые команды пользователя. Новый проект очков носит кодовое название Amelia. Продажи потребительских носимых устройств Echo Frames компании оказались разочаровывающими. Двое из источников Reuters заявили, что Amazon продала менее 10 000 единиц последнего поколения устройства, выпущенного в конце прошлого года. Новое поколение умных очков Echo Frames, в котором планируется использовать встроенный экран, может быть выпущено уже во втором квартале 2026 года, сообщили респонденты издания.

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