Amazon продлил льготные условия для украинского бизнеса еще на год — Finance.ua

Amazon продлил льготные условия для украинского бизнеса еще на год
Amazon разрешил украинским предпринимателям продавать свои товары на своей платформе без комиссии еще на год. Ранее комиссия составляла от 7 до 17% стоимости каждого проданного товара.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Компания продлила льготные условия для бизнеса из Украины еще на год. Предприниматели не будут платить комиссию в 7−17% за каждый проданный товар", — сообщил Федоров.
Он отметил, что это решение поможет украинским предпринимателям развиваться, выходить на мировой рынок и делать украинскую продукцию более известной за рубежом.
«Благодарю компанию за то, что откликнулась на наше предложение об отмене комиссии для украинцев в прошлом году и продлила срок до сентября 2024-го. Поддержка технологических гигантов очень важна для Украины», — добавил министр.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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