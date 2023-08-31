Amazon продлил льготные условия для украинского бизнеса еще на год — Finance.ua

Amazon продлил льготные условия для украинского бизнеса еще на год Сегодня 09:45 — Технологии&Авто

Amazon продлил льготные условия для украинского бизнеса еще на год

Amazon разрешил украинским предпринимателям продавать свои товары на своей платформе без комиссии еще на год. Ранее комиссия составляла от 7 до 17% стоимости каждого проданного товара.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Компания продлила льготные условия для бизнеса из Украины еще на год. Предприниматели не будут платить комиссию в 7−17% за каждый проданный товар", — сообщил Федоров.

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Он отметил, что это решение поможет украинским предпринимателям развиваться, выходить на мировой рынок и делать украинскую продукцию более известной за рубежом.

«Благодарю компанию за то, что откликнулась на наше предложение об отмене комиссии для украинцев в прошлом году и продлила срок до сентября 2024-го. Поддержка технологических гигантов очень важна для Украины», — добавил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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