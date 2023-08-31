Amazon продлил льготные условия для украинского бизнеса еще на год — Finance.ua
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Amazon продлил льготные условия для украинского бизнеса еще на год

Технологии&Авто
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Amazon продлил льготные условия для украинского бизнеса еще на год
Amazon продлил льготные условия для украинского бизнеса еще на год
Amazon разрешил украинским предпринимателям продавать свои товары на своей платформе без комиссии еще на год. Ранее комиссия составляла от 7 до 17% стоимости каждого проданного товара.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Компания продлила льготные условия для бизнеса из Украины еще на год. Предприниматели не будут платить комиссию в 7−17% за каждый проданный товар", — сообщил Федоров.
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Он отметил, что это решение поможет украинским предпринимателям развиваться, выходить на мировой рынок и делать украинскую продукцию более известной за рубежом.
«Благодарю компанию за то, что откликнулась на наше предложение об отмене комиссии для украинцев в прошлом году и продлила срок до сентября 2024-го. Поддержка технологических гигантов очень важна для Украины», — добавил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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