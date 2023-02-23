Amazon продает книги, написанные искусственным интеллектом — Finance.ua

Amazon продает книги, написанные искусственным интеллектом
Интерес пользователей к технологиям на основе нейросетей и популярному чат-боту ChatGPT привел к появлению большого количества электронных книг, автором или соавтором которых является ИИ-алгоритм компании Open AI.
Представители информационного агентства Reuters проанализировали ассортимент площадки Amazon Kindle, на которой появилось много книг, написанных с помощью ChatGPT.
По состоянию на середину февраля в магазине Amazon Kindle находилось более 200 электронных книг, в которых ChatGPT указывался как автор или соавтор. Среди книг от ИИ: «Как писать и создавать контент с помощью ChatGPT», «Сила домашней работы» и сборник стихов «Эхо жизни».
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На сайте Amazon даже появился новый поджанр, работы в котором полностью генерируются искусственным интеллектом.
«Особенности ChatGPT и факт того, что многие авторы не раскрывают информацию об использовании чат-бота при написании своих книг, не позволяют дать реальную оценку того, как много электронных книг уже написано с помощью нейросети», — отметили в Reuters.
Как считают эксперты, ChatGPT изменит установившуюся книжную индустрию. Авторы-новички в стремлении быстро заработать все чаще обращаются к ИИ для создания электронных книг и последующей их монетизации. Иллюстрированные детские книги — любимая тема таких авторов. На YouTube, TikTok и Reddit появились сотни уроков, авторы которых показывают, как можно создать готовую книгу всего за несколько часов.
Авторы электронных книг далеко не всегда сообщают об использовании нейросетей в своих работах, поскольку при публикации на Amazon этого делать не нужно. Планирует ли Amazon изменить правила относительно книг, публикуемых на платформе, пока не известно.
Что такое ChatGPT и почему он так популярен
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