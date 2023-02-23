Amazon продает книги, написанные искусственным интеллектом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Amazon продает книги, написанные искусственным интеллектом

Технологии&Авто
13
Amazon продает книги, написанные искусственным интеллектом
Amazon продает книги, написанные искусственным интеллектом
Интерес пользователей к технологиям на основе нейросетей и популярному чат-боту ChatGPT привел к появлению большого количества электронных книг, автором или соавтором которых является ИИ-алгоритм компании Open AI.
Представители информационного агентства Reuters проанализировали ассортимент площадки Amazon Kindle, на которой появилось много книг, написанных с помощью ChatGPT.
По состоянию на середину февраля в магазине Amazon Kindle находилось более 200 электронных книг, в которых ChatGPT указывался как автор или соавтор. Среди книг от ИИ: «Как писать и создавать контент с помощью ChatGPT», «Сила домашней работы» и сборник стихов «Эхо жизни».
Читайте также
На сайте Amazon даже появился новый поджанр, работы в котором полностью генерируются искусственным интеллектом.
«Особенности ChatGPT и факт того, что многие авторы не раскрывают информацию об использовании чат-бота при написании своих книг, не позволяют дать реальную оценку того, как много электронных книг уже написано с помощью нейросети», — отметили в Reuters.
Место для вашей рекламы
Как считают эксперты, ChatGPT изменит установившуюся книжную индустрию. Авторы-новички в стремлении быстро заработать все чаще обращаются к ИИ для создания электронных книг и последующей их монетизации. Иллюстрированные детские книги — любимая тема таких авторов. На YouTube, TikTok и Reddit появились сотни уроков, авторы которых показывают, как можно создать готовую книгу всего за несколько часов.
Авторы электронных книг далеко не всегда сообщают об использовании нейросетей в своих работах, поскольку при публикации на Amazon этого делать не нужно. Планирует ли Amazon изменить правила относительно книг, публикуемых на платформе, пока не известно.

Что такое ChatGPT и почему он так популярен

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.