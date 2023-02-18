OpenAI теперь доступен в Украине - Федоров — Finance.ua

OpenAI теперь доступен в Украине - Федоров Сегодня 12:48 — Фондовый рынок

Чат-бот от стартапа OpenAI теперь доступен в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Чедорова, команда Минцифры долго работала над этим решением — официальные письма, звонки и встреча с руководством.

Украину исключили из списка стран, в которых заблокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных россией территориях, чтобы ее не использовали для антиукраинской пропаганды.

«Спасибо компании OpenAI за правильное и вполне логичное решение. Страна, которая борется за свободу и прогресс, имеет право на доступ к революционным технологиям», — отметил он.

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