OpenAI теперь доступен в Украине - Федоров — Finance.ua

OpenAI теперь доступен в Украине - Федоров
Чат-бот от стартапа OpenAI теперь доступен в Украине.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам Чедорова, команда Минцифры долго работала над этим решением — официальные письма, звонки и встреча с руководством.
Украину исключили из списка стран, в которых заблокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных россией территориях, чтобы ее не использовали для антиукраинской пропаганды.
«Спасибо компании OpenAI за правильное и вполне логичное решение. Страна, которая борется за свободу и прогресс, имеет право на доступ к революционным технологиям», — отметил он.
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