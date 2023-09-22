Amazon представил обновленную версию голосового помощника Alexa — Finance.ua

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Amazon представил обновленную версию голосового помощника Alexa

Технологии&Авто
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Amazon представил обновленную версию голосового помощника Alexa
Amazon представил обновленную версию голосового помощника Alexa
Американская Amazon представила обновленную версию своего голосового помощника Alexa, который должен укрепить позиции компании в гонке искусственного интеллекта технологической отрасли.
Об этом сообщает CNBC.
Новая Alexa будет более похожа на человеческий голос и сможет вести более естественные разговоры без подсказок.
Голосовой ассистент также будет узнавать своих пользователей с каждым новым взаимодействием/разговором.
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Подобно ChatGPT или другим генеративным программам с искусственным интеллектом Alexa сможет создавать сообщения для пользователей и отправлять их от их имени. В качестве примера Amazon показал приглашение, которое Alexa написала другу, прося человека прийти на футбольный матч.
Среди прочего, Amazon также представила обновленный умный динамик Echo Show 8. Устройство использует компьютерное видение, чтобы настроить свой дисплей в зависимости от того, где в комнате стоит пользователь.
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Если они находятся дальше, на экране будет отображаться меньше элементов, но когда они приближаются, отображается более подробная информация.
Amazon заявил, что устройство стоит 150 долларов, и его доставки начнутся в октябре.

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По материалам:
Укрінформ
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