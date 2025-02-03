Amazon обвиняют в незаконном сборе конфиденциальных данных пользователей — Finance.ua

Amazon обвиняют в незаконном сборе конфиденциальных данных пользователей 03.02.2025, 01:44 — Мир

Amazon обвиняют в незаконном сборе конфиденциальных данных пользователей

Группа потребителей подала коллективный иск против Amazon, обвинив компанию в скрытом сборе конфиденциальной информации и отслеживании местонахождения пользователей без их согласия.

Об этом пишет Quartz.

Иск был подан в федеральный суд Сан-Франциско в среду.

Как отмечается в документах, Amazon тайно получает персональные данные через свой рекламный инструмент Amazon Ads SDK — код, который компания предоставляет разработчикам приложений. Истцы утверждают, что корпорация использует этот механизм для сбора данных без соответствующего разрешения потребителей.

В иске отмечается, что даже если пользователи соглашаются на отслеживание их местоположения в приложениях со встроенным Amazon Ads SDK, они не могут запретить компании собирать эту информацию.

Кроме того, Amazon якобы не информирует о сборе геолокационных данных и не запрашивает разрешение на их получение.

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Главным истцом по делу выступает житель Калифорнии Феликс Колотински, который заявляет, что Amazon получил его данные через приложение Speedtest от Ookla, которое использует Amazon Ads SDK.

Адвокаты истцов считают, что подобные действия компании нарушают законы Калифорнии и требуют финансовой компенсации для всех жителей штата, пользовавшихся программами с интегрированным SDK от Amazon.

Добавим, служба мониторинга даркнета Google, ранее доступная только пользователям Google One, стала бесплатной для всех потребителей в 46 странах, включая Украину. Это означает, что пользователи Google смогут проверить утечку личных данных в даркнет.

Діло По материалам:

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