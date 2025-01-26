Amazon приостановила тестирование курьеров-беспилотников после аварий: в чем причина — Finance.ua

Amazon приостановила тестирование курьеров-беспилотников после аварий: в чем причина Сегодня 02:18 — Технологии&Авто

Amazon приостановила тестирование курьеров-беспилотников после аварий: в чем причина

Компания Amazon приостановила тестирование своих дронов-доставщиков, после того как в прошлом месяце две модели потерпели крушение во время испытаний на полигоне. Это очередная неудача программы Prime Air, которая имеет целью доставлять клиентам примерно 500 млн посылок в год с помощью дронов до конца десятилетия.

Об этом пишет TechCrunch.

Читайте также Amazon сворачивает программы по разнообразию и инклюзивности

По данным источника, в декабре на испытательном полигоне в Пендлтоне, штат Орегон, во время тестирования в дождливую погоду потерпели крушение два дрона.

Еще один инцидент произошел в сентябре: тогда операторы проверяли, как дроны будут работать при отказе одного из пропеллеров. Два дрона задействовали одновременно, что привело к их столкновению в воздухе.

В сообщении отмечается, что Amazon приостановит использование дронов для доставки в Техасе и Аризоне, где компания уже ведет коммерческие операции с применением летательных аппаратов.

Читайте также Amazon успешно протестировала курьеры-беспилотники в Италии

Полеты возобновят после обновления программного обеспечения дронов.

Программа Prime Air за время своего существования столкнулась с многочисленными трудностями, в частности, с прекращением доставки посылок дронами в Калифорнию. Несмотря на это, Amazon продолжает планировать расширение программы тестирования дронов-доставщиков за пределы США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.