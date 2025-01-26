Amazon приостановила тестирование курьеров-беспилотников после аварий: в чем причина — Finance.ua
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Amazon приостановила тестирование курьеров-беспилотников после аварий: в чем причина

Технологии&Авто
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Amazon приостановила тестирование курьеров-беспилотников после аварий: в чем причина
Amazon приостановила тестирование курьеров-беспилотников после аварий: в чем причина
Компания Amazon приостановила тестирование своих дронов-доставщиков, после того как в прошлом месяце две модели потерпели крушение во время испытаний на полигоне. Это очередная неудача программы Prime Air, которая имеет целью доставлять клиентам примерно 500 млн посылок в год с помощью дронов до конца десятилетия.
Об этом пишет TechCrunch.
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По данным источника, в декабре на испытательном полигоне в Пендлтоне, штат Орегон, во время тестирования в дождливую погоду потерпели крушение два дрона.
Еще один инцидент произошел в сентябре: тогда операторы проверяли, как дроны будут работать при отказе одного из пропеллеров. Два дрона задействовали одновременно, что привело к их столкновению в воздухе.
В сообщении отмечается, что Amazon приостановит использование дронов для доставки в Техасе и Аризоне, где компания уже ведет коммерческие операции с применением летательных аппаратов.
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Полеты возобновят после обновления программного обеспечения дронов.
Программа Prime Air за время своего существования столкнулась с многочисленными трудностями, в частности, с прекращением доставки посылок дронами в Калифорнию. Несмотря на это, Amazon продолжает планировать расширение программы тестирования дронов-доставщиков за пределы США.
По материалам:
speka.media
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