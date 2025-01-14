Amazon сворачивает программы по разнообразию и инклюзивности — Finance.ua

Amazon сворачивает программы по разнообразию и инклюзивности Сегодня 23:03 — Фондовый рынок

Компания Amazon прекращает действие «устаревших» программ, связанных с поддержкой равенства, разнообразия и инклюзивности (DEI). Об этом сообщила вице-президент Amazon по инклюзивным инициативам и технологиям Кенди Кастлберри в служебной записке для сотрудников, пишет The Verge.

Представитель Amazon отказался раскрывать подробности изменений. В этой связи не ясно, какие конкретно программы свернули и были ли отменены инициативы, связанные со студиями производства фильмов, сериалов и игр. В то же время в Amazon подчеркнули, что по-прежнему стремятся к «созданию по-настоящему инклюзивной культуры». По словам Кастлберри, компания сфокусируется на тех программах, которые уже показали хорошие результаты.

Amazon продолжит поддерживать группы по интересам, чтобы учитывать мнения сотрудников и выступать в поддержку женщин, темнокожих сотрудников, ветеранов и других групп.

Amazon занимает второе место в рейтинге частных работодателей США после Walmart Inc.

Изменения в Amazon произошли на фоне успехов анти-DEI-активистов, добивающихся прекращения программ по разнообразию, равенству и инклюзивности в американских корпорациях. О прекращении DEI-инициатив ранее сообщили Walmart, Boeing Co., McDonald’s, Meta и другие компании. Так, в McDonald’s упразднили целевые «показатели разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков.

Українські Новини По материалам:

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