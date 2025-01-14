Amazon сворачивает программы по разнообразию и инклюзивности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Amazon сворачивает программы по разнообразию и инклюзивности

Фондовый рынок
31
Компания Amazon прекращает действие «устаревших» программ, связанных с поддержкой равенства, разнообразия и инклюзивности (DEI). Об этом сообщила вице-президент Amazon по инклюзивным инициативам и технологиям Кенди Кастлберри в служебной записке для сотрудников, пишет The Verge.
Представитель Amazon отказался раскрывать подробности изменений. В этой связи не ясно, какие конкретно программы свернули и были ли отменены инициативы, связанные со студиями производства фильмов, сериалов и игр. В то же время в Amazon подчеркнули, что по-прежнему стремятся к «созданию по-настоящему инклюзивной культуры». По словам Кастлберри, компания сфокусируется на тех программах, которые уже показали хорошие результаты.
Amazon продолжит поддерживать группы по интересам, чтобы учитывать мнения сотрудников и выступать в поддержку женщин, темнокожих сотрудников, ветеранов и других групп.
Amazon занимает второе место в рейтинге частных работодателей США после Walmart Inc.
Изменения в Amazon произошли на фоне успехов анти-DEI-активистов, добивающихся прекращения программ по разнообразию, равенству и инклюзивности в американских корпорациях. О прекращении DEI-инициатив ранее сообщили Walmart, Boeing Co., McDonald’s, Meta и другие компании. Так, в McDonald’s упразднили целевые «показатели разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.