Amazon инвестирует 8 млрд фунтов в дата-центры в Великобритании — Finance.ua

Amazon инвестирует 8 млрд фунтов в дата-центры в Великобритании Сегодня 02:41 — Фондовый рынок

Amazon инвестирует 8 млрд фунтов в дата-центры в Великобритании

Amazon планирует инвестировать 8 миллиардов фунтов стерлингов в центры обработки данных в Великобритании в течение следующих пяти лет и говорит, что это будет способствовать созданию тысяч рабочих мест.

Об этом пишет АР.

Именно отдел онлайн-сервисов интернет-гиганта будет отвечать за инвестиции, которые по сегодняшнему курсу соответствуют 113 миллиардам норвежских крон.

Деньги будут использованы для строительства, эксплуатации и обслуживания датацентров. По словам компании, она может внести 14 миллиардов фунтов стерлингов в британскую экономику и поддержать более 14 000 рабочих мест ежегодно в цепочке поставок.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.