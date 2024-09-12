Amazon инвестирует 8 млрд фунтов в дата-центры в Великобритании — Finance.ua
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Amazon инвестирует 8 млрд фунтов в дата-центры в Великобритании

Фондовый рынок
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Amazon инвестирует 8 млрд фунтов в дата-центры в Великобритании
Amazon инвестирует 8 млрд фунтов в дата-центры в Великобритании
Amazon планирует инвестировать 8 миллиардов фунтов стерлингов в центры обработки данных в Великобритании в течение следующих пяти лет и говорит, что это будет способствовать созданию тысяч рабочих мест.
Об этом пишет АР.
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Именно отдел онлайн-сервисов интернет-гиганта будет отвечать за инвестиции, которые по сегодняшнему курсу соответствуют 113 миллиардам норвежских крон.
Деньги будут использованы для строительства, эксплуатации и обслуживания датацентров. По словам компании, она может внести 14 миллиардов фунтов стерлингов в британскую экономику и поддержать более 14 000 рабочих мест ежегодно в цепочке поставок.
По материалам:
УНН
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