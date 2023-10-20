Amazon хочет в 2024 году запустить доставку дронами в Великобритании и Италии — Finance.ua

Amazon хочет в 2024 году запустить доставку дронами в Великобритании и Италии Сегодня 04:42 — Технологии&Авто

Amazon хочет в 2024 году запустить доставку дронами в Великобритании и Италии

Компания Amazon планирует в 2024 году начать доставку дронами в Великобритании и Италии. Также она намерена расширить эту услугу в США.

Об этом сообщает Engadget

Пока компания не называет, в каких локациях она хочет выполнять такую ​​доставку. Соответствующее объявление компания готовится сделать в следующие несколько месяцев.

Но известно, что пока речь идет об одном месте в Британии и еще одном в Италии. Для США новая локация будет третьей после запуска услуги в Калифорнии и Техасе.

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В то же время Amazon объявила, что для доставки она планирует использовать дрон MK30. По сравнению с предыдущими дронами, эта модель легче, тише, меньше, а радиус действия вдвое больше. MK30 обладает улучшенной устойчивостью к высоким и низким температурам и может работать во время мелкого дождя. К тому же дрон способен идентифицировать и обходить помехи.

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