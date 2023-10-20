Amazon хочет в 2024 году запустить доставку дронами в Великобритании и Италии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Amazon хочет в 2024 году запустить доставку дронами в Великобритании и Италии

Технологии&Авто
12
Amazon хочет в 2024 году запустить доставку дронами в Великобритании и Италии
Amazon хочет в 2024 году запустить доставку дронами в Великобритании и Италии
Компания Amazon планирует в 2024 году начать доставку дронами в Великобритании и Италии. Также она намерена расширить эту услугу в США.
Об этом сообщает Engadget.
Пока компания не называет, в каких локациях она хочет выполнять такую ​​доставку. Соответствующее объявление компания готовится сделать в следующие несколько месяцев.
Но известно, что пока речь идет об одном месте в Британии и еще одном в Италии. Для США новая локация будет третьей после запуска услуги в Калифорнии и Техасе.
Читайте также
В то же время Amazon объявила, что для доставки она планирует использовать дрон MK30. По сравнению с предыдущими дронами, эта модель легче, тише, меньше, а радиус действия вдвое больше. MK30 обладает улучшенной устойчивостью к высоким и низким температурам и может работать во время мелкого дождя. К тому же дрон способен идентифицировать и обходить помехи.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.