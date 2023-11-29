Alibaba закрыла исследовательскую лабораторию квантовых вычислений — Finance.ua

Alibaba закрыла исследовательскую лабораторию квантовых вычислений Сегодня 02:39 — Фондовый рынок

Alibaba закрыла исследовательскую лабораторию квантовых вычислений

Alibaba Group Holding закрыла свою исследовательскую лабораторию квантовых вычислений.

Такую информацию обнародовали в Bloomberg

Это означает, что китайский оператор электронной коммерции и облачных технологий рассматривает возможность дальнейших сокращений для увеличения прибыли.

Оборудование лаборатории будет передано Чжэцзянскому университету в Ханчжоу. Закрытие также приведет к сокращению 30 рабочих мест. Но Alibaba может помочь некоторым сотрудникам трудоустроиться в этом же университете.

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Сейчас Alibaba находится в процессе реорганизации, которую возглавляют Джозеф Цай и Эдди Ву. Это доверенные лица соучредителя компании Джека Ма. Недавно они объявили, что отказываются от выделения и листинга подразделения облачных сервисов.

До этого неожиданного решения компания находилась в процессе сложного разделения своего бизнеса на шесть подразделений и выделения облачного подразделения.

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