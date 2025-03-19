Alibaba выделил $5,4 млрд на закупку АІ-чипов в этом году — Finance.ua

Alibaba выделил $5,4 млрд на закупку АІ-чипов в этом году 19.03.2025, 01:02 — Технологии&Авто

Alibaba выделил $5,4 млрд на закупку АІ-чипов в этом году

Китайский интернет-гигант Alibaba заложил в бюджет на текущий год 39 млрд юаней ($5,39 млрд) на покупку АІ-чипов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник.

При этом сумма может быть увеличена, если расширение бизнеса превзойдет ожидания.

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Компания в феврале сообщала, что в течение трех лет планирует инвестировать в облачную и АІ-инфраструктуру не менее 380 млрд юаней — больше, чем за последнее десятилетие.

Глава Alibaba Эдди У также говорил о необходимости скорректировать размеры ее имеющихся бизнесов с учетом искусственного интеллекта. По данным источников FT, результаты всех ее подразделений в этом году будут оцениваться в контексте их способности использовать ИИ для стимулирования роста.

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Компания призывает свои основные предприятия в сфере электронной торговли, в частности, Taobao and Tmall, активнее внедрять ИИ. В тесном сотрудничестве с Qwen, подразделением Alibaba в области искусственного интеллекта, их команды разрабатывают функции для повышения эффективности и улучшения пользовательского опыта.

Кроме того, Alibaba разрабатывает серию приложений с нативной поддержкой ИИ, и часть из них может запустить в этом году, говорит один из источников FT.

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