Alibaba выделил $5,4 млрд на закупку АІ-чипов в этом году — Finance.ua
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Alibaba выделил $5,4 млрд на закупку АІ-чипов в этом году

Технологии&Авто
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Alibaba выделил $5,4 млрд на закупку АІ-чипов в этом году
Alibaba выделил $5,4 млрд на закупку АІ-чипов в этом году
Китайский интернет-гигант Alibaba заложил в бюджет на текущий год 39 млрд юаней ($5,39 млрд) на покупку АІ-чипов.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник.
При этом сумма может быть увеличена, если расширение бизнеса превзойдет ожидания.
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Компания в феврале сообщала, что в течение трех лет планирует инвестировать в облачную и АІ-инфраструктуру не менее 380 млрд юаней — больше, чем за последнее десятилетие.
Глава Alibaba Эдди У также говорил о необходимости скорректировать размеры ее имеющихся бизнесов с учетом искусственного интеллекта. По данным источников FT, результаты всех ее подразделений в этом году будут оцениваться в контексте их способности использовать ИИ для стимулирования роста.
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Компания призывает свои основные предприятия в сфере электронной торговли, в частности, Taobao and Tmall, активнее внедрять ИИ. В тесном сотрудничестве с Qwen, подразделением Alibaba в области искусственного интеллекта, их команды разрабатывают функции для повышения эффективности и улучшения пользовательского опыта.
Кроме того, Alibaba разрабатывает серию приложений с нативной поддержкой ИИ, и часть из них может запустить в этом году, говорит один из источников FT.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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