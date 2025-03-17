Alibaba представила обновленное ИИ-приложение Quark с флагманской моделью Qwen — Finance.ua

Alibaba представила обновленное ИИ-приложение Quark с флагманской моделью Qwen
Alibaba Group Holding представила обновленную версию своего мобильного приложения ИИ assistant Quark, интегрировав свою флагманскую модель искусственного интеллекта Qwen.
Об этом пишет Bloomberg.
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Обновленный Quark теперь — это универсальное приложение, сочетающее чаты, глубокое мышление и выполнение задач. Он может создавать изображения, генерировать тексты, планировать путешествия и даже писать протоколы встреч на основе фото.
Запуск обновленного приложения начался с пилотного проекта, стартовавшего в четверг. Это произошло только через день после презентации другой ИИ-модели Alibaba — R1-Omni, способной читать эмоции.
Alibaba недавно объявила о намерении инвестировать примерно $53 млрд в облачные вычисления и инфраструктуру искусственного интеллекта в течение следующих трех лет.
Генеральный директор Quark заявил, что компания видит Quark как «ворота к бесконечным возможностям ИИ». Последние обновления Alibaba стали ответом на быстрое развитие китайских ИИ-компаний, таких как DeepSeek, которая недавно потрясла Кремниевую долину.
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