Alibaba представила обновленное ИИ-приложение Quark с флагманской моделью Qwen — Finance.ua

Alibaba представила обновленное ИИ-приложение Quark с флагманской моделью Qwen Сегодня 02:36 — Технологии&Авто

Alibaba представила обновленное ИИ-приложение Quark с флагманской моделью Qwen

Alibaba Group Holding представила обновленную версию своего мобильного приложения ИИ assistant Quark, интегрировав свою флагманскую модель искусственного интеллекта Qwen.

Об этом пишет Bloomberg.

Обновленный Quark теперь — это универсальное приложение, сочетающее чаты, глубокое мышление и выполнение задач. Он может создавать изображения, генерировать тексты, планировать путешествия и даже писать протоколы встреч на основе фото.

Запуск обновленного приложения начался с пилотного проекта, стартовавшего в четверг. Это произошло только через день после презентации другой ИИ-модели Alibaba — R1-Omni, способной читать эмоции.

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Alibaba недавно объявила о намерении инвестировать примерно $53 млрд в облачные вычисления и инфраструктуру искусственного интеллекта в течение следующих трех лет.

Генеральный директор Quark заявил, что компания видит Quark как «ворота к бесконечным возможностям ИИ». Последние обновления Alibaba стали ответом на быстрое развитие китайских ИИ-компаний, таких как DeepSeek, которая недавно потрясла Кремниевую долину.

Speka По материалам:

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