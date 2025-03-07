Alibaba представила новую ИИ-модель QwQ-32B — Finance.ua

Alibaba представила новую ИИ-модель QwQ-32B
Подразделение китайской Alibaba в сфере искусственного интеллекта — Qwen — выпустило ИИ-модель QwQ-32B.
Об этом говорится в сообщении Qwen в соцсети X.
Разработчик позиционирует QwQ-32B как конкурента представленной в январе модели R1 другой китайской компании — DeepSeek.
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Как отмечает компания, модель Qwen сопоставима по качеству с R1, хотя она насчитывает всего 32 млрд параметров против 671 млрд у последней (активировано из них 37 млрд), отмечает компания в блоге на сайте GitHub.
Ранее сообщалось, что R1 сопоставим по качеству с технологиями OpenAI, разработчика ChatGPT. При этом стоимость обучения составила менее $6 млн, в то время как компании Кремниевой долины тратят на аналогичный процесс миллиарды долларов.
Напомним, ранее китайская корпорация Alibaba представила свою языковую модель искусственного интеллекта под названием Tongyi Qianwen, аналогичную GPT.
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