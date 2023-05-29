Alibaba анонсирует найм 15 000 сотрудников на фоне информации о массовых увольнениях в компании — Finance.ua
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Alibaba анонсирует найм 15 000 сотрудников на фоне информации о массовых увольнениях в компании

Фондовый рынок
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Alibaba анонсирует найм 15 000 сотрудников на фоне информации о массовых увольнениях в компании
Alibaba анонсирует найм 15 000 сотрудников на фоне информации о массовых увольнениях в компании
Alibaba Group Holding Ltd заявила, что планирует нанять 15 000 человек в этом году, опровергая слухи, распространяющиеся в китайских социальных сетях в последние дни, о том, что компания планирует сократить 20% своих сотрудников.
Об этом пишет Reuters.
На официальной странице Alibaba в Weibo отмечено, что среди 15 000 человек более 3000 будут выпускниками.
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«Движение талантов — это то, чем занимаются все предприятия. У Alibaba таланты приходят и уходят, движение — это нормально», — говорится в сообщении компании Weibo.
Во вторник, 23 мая, источник сообщил, что облачное подразделение Alibaba приступило к сокращению, которое коснется 7% персонала, поскольку компания оптимизирует свой бизнес в рамках подготовки к IPO.

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По материалам:
Forbes.ua
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