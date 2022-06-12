Альтернатива дизтопливу и бензину: в ОГТСУ выступили за развитие сети метановых заправок с фиксированной ценой — Finance.ua

К тому же государство поддерживает использование этого вида топлива. В частности, продолжается программа компенсации расходов на установку ГБО через налоговую скидку. Также Верховная Рада приняла законы (проекты № 3477 и № 3476), которые, по словам Макогона, предусматривают освобождение от налогообложения ввоза авто на газу.
«„Нафтогаз“ и „Укравтогаз“ должны зафиксировать стоимость метана (до 35 грн) на АГНКС и гарантировать работу всех станций. Сейчас стоимость метана на бирже составляет 29 грн/куб. м, что значительно дешевле бензина», — написал глава ОГСУ.
Также, по его словам, в Украине следует упростить открытие новые заправок с метаном. Тем более, что страна покрывает внутренние потребности за счет собственной добычи. В будущем СПГ станет BioMethan.
Макогон добавил, что ГБО на метане можно установить как на бензиновое, так и на дизельное авто. В Украине остается значительное количество транспорта на СПГ, особенно грузового. На сегодня водители таких машин не испытывают проблем с заправкой, потому что метан транспортируется трубами, а не бензовозами.
«Электромобили — это будущее для личного транспорта. Но для тяжелой техники, автобусов, муниципального транспорта метан является реальной альтернативой дизелю и бензину», — подытожил Макогон.