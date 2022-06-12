Альтернатива дизтопливу и бензину: в ОГТСУ выступили за развитие сети метановых заправок с фиксированной ценой — Finance.ua

Альтернатива дизтопливу и бензину: в ОГТСУ выступили за развитие сети метановых заправок с фиксированной ценой

Сегодня 17:41 — Энергетика

В Украине в условиях дефицита топлива необходимо развивать розничные продажи сжатого природного газа (СПГ, или метана) и стимулировать владельцев автомобилей к установке ГБО на метане.

Об этом заявил глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон.

По его словам, сжатый метан может помочь ослабить топливный кризис. Сейчас этот вид топлива продается на АГНКС «Укравтогаз» без очередей.

К тому же государство поддерживает использование этого вида топлива. В частности, продолжается программа компенсации расходов на установку ГБО через налоговую скидку. Также Верховная Рада приняла законы (проекты № 3477 и № 3476), которые, по словам Макогона, предусматривают освобождение от налогообложения ввоза авто на газу.

«„Нафтогаз“ и „Укравтогаз“ должны зафиксировать стоимость метана (до 35 грн) на АГНКС и гарантировать работу всех станций. Сейчас стоимость метана на бирже составляет 29 грн/куб. м, что значительно дешевле бензина», — написал глава ОГСУ.

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Также, по его словам, в Украине следует упростить открытие новые заправок с метаном. Тем более, что страна покрывает внутренние потребности за счет собственной добычи. В будущем СПГ станет BioMethan.

Макогон добавил, что ГБО на метане можно установить как на бензиновое, так и на дизельное авто. В Украине остается значительное количество транспорта на СПГ, особенно грузового. На сегодня водители таких машин не испытывают проблем с заправкой, потому что метан транспортируется трубами, а не бензовозами.

«Электромобили — это будущее для личного транспорта. Но для тяжелой техники, автобусов, муниципального транспорта метан является реальной альтернативой дизелю и бензину», — подытожил Макогон.

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