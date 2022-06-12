Сколько сейчас стоят бензин, ДТ и автогаз: самые высокие и cамые низкие цены на АЗС — Finance.ua

Сколько сейчас стоят бензин, ДТ и автогаз: самые высокие и cамые низкие цены на АЗС

Сегодня 15:00 — Личные финансы

Украинские АЗС скорректировали цены на бензин и ДТ в условиях дефицита топлива.

Об этом свидетельствуют данные портала AutoRia.

По состоянию на 12 июня средняя стоимость литра бензина марки А95 — 50,27 гривны, дизельного топлива — 56,58 гривен, а автомобильного газа — 41,57 грн.

Премиум-бензин А95+ украинским водителям обойдется в 52,27 гривны/литр.

Где дешевле?

Данные AutoRia свидетельствуют о том, что автомобильный газ дешевле всего можно приобрести на заправках сети UPG, где литр отпускают по цене в 37 гривен.

самая низкая цена на топливо А95 — у заправочных станций Shell (45,68 грн за литр), А92 — «Авиас» (49 грн за литр);

самую низкую цену на дизель эксперты увидели в «Укрнафте» и «Авиасе» — по 55 грн.

Дороже всего дизельное топливо предлагают на заправках Shell и Mango — по 57,99 гривны. Подобная ситуация с бензином марки А95, который по 51-52 гривны за литр отпускают на АЗС сетей Mango, Okko, WOG и БРСМ-Нефть.

Справка Finance.ua:

эксперт считает, что в будущем стоимость бензина в Украине должна снизиться, а цена в 60-70 гривен за литр нереальна для экономики. Поэтому таких ценников ждать не надо;

в Киеве заправки, которые искусственно завышали цены, оштрафовали на 1,4 млн грн. Так, в управлении регулирующего органа отметили, что во время проверок на 33 АЗС было выявлено получение необоснованной выручки на общую сумму в размере 707 тысяч гривен, за что предусмотрены административно-хозяйственные санкции в объеме 100% необоснованно полученной выручки и конфискации самой выручки;

в Соединенных Штатах Америки стоимость бензина выросла на 62% и достигла рекордной отметки в $5 долларов за галлон (3,8 литра).

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