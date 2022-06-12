Сколько сейчас стоят бензин, ДТ и автогаз: самые высокие и cамые низкие цены на АЗС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько сейчас стоят бензин, ДТ и автогаз: самые высокие и cамые низкие цены на АЗС

Сегодня 15:00Личные финансы
138
Украинские АЗС скорректировали цены на бензин и ДТ в условиях дефицита топлива.
Об этом свидетельствуют данные портала AutoRia.
По состоянию на 12 июня средняя стоимость литра бензина марки А95 — 50,27 гривны, дизельного топлива — 56,58 гривен, а автомобильного газа — 41,57 грн.
Премиум-бензин А95+ украинским водителям обойдется в 52,27 гривны/литр.

Где дешевле?

  • Данные AutoRia свидетельствуют о том, что автомобильный газ дешевле всего можно приобрести на заправках сети UPG, где литр отпускают по цене в 37 гривен.
  • самая низкая цена на топливо А95 — у заправочных станций Shell (45,68 грн за литр), А92 — «Авиас» (49 грн за литр);
  • самую низкую цену на дизель эксперты увидели в «Укрнафте» и «Авиасе» — по 55 грн.
Сколько сейчас стоят бензин, ДТ и автогаз: самые высокие и cамые низкие цены на АЗС
Дороже всего дизельное топливо предлагают на заправках Shell и Mango — по 57,99 гривны. Подобная ситуация с бензином марки А95, который по 51-52 гривны за литр отпускают на АЗС сетей Mango, Okko, WOG и БРСМ-Нефть.

Справка Finance.ua:

  • эксперт считает, что в будущем стоимость бензина в Украине должна снизиться, а цена в 60-70 гривен за литр нереальна для экономики. Поэтому таких ценников ждать не надо;
  • в Киеве заправки, которые искусственно завышали цены, оштрафовали на 1,4 млн грн. Так, в управлении регулирующего органа отметили, что во время проверок на 33 АЗС было выявлено получение необоснованной выручки на общую сумму в размере 707 тысяч гривен, за что предусмотрены административно-хозяйственные санкции в объеме 100% необоснованно полученной выручки и конфискации самой выручки;
  • в Соединенных Штатах Америки стоимость бензина выросла на 62% и достигла рекордной отметки в $5 долларов за галлон (3,8 литра).

Дефицит топлива в Украине: почему так произошло, и когда он закончится

По материалам: Апостроф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.