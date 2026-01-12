Альтернатива Буковелю: где в Украине выгоднее покататься на лыжах Сегодня 07:04 — Личные финансы

Альтернатива Буковелю: где в Украине выгоднее покататься на лыжах

Многие украинцы, планируя покататься на лыжах, выбирают отдых в Буковеле. Однако существуют альтернативные направления, которые мало чем уступают, а кое в чем даже превосходят популярный горнолыжный курорт. Речь идет о Драгобрате в Закарпатской области.

Рассказываем, как отличаются цены для лыжников в Буковеле и Драгобрате.

Стоимость ski-пасов в 2026 году

Мы промониторили официальные сайты двух горнолыжных курортов Украины и узнали сколько нужно потратить туристам в январе 2026 года. Ski-пассы (абонементы для пользования подъемниками) для взрослых на 6 января стоят в Драгобрате:

1 подъем — 200 грн;

5 подъемов — 600 грн;

10 подъемов — 1000 грн;

20 подъемов — 1 600 грн;

50 подъемов — 2 800 грн.

Однодневный абонемент в Буковеле (нужно использовать в день покупки) обойдется гостям курорта в 2550 грн, а один обзорный подъем стоит 400 грн (вдвое дороже, чем в Драгобрате).

Сколько стоит прокат снаряжения

Если лыжники приехали на курорт без своего снаряжения, они могут взять в аренду комплект или отдельные инструменты. В высокий сезон (начинается 7 января) минимальный тариф за полную комплектацию составляет 300 грн/день, максимальный — 1 150 грн/день. Цены в Буковеле варьируются в зависимости от категории и состояния снаряжения.

В Драгобрате нужно заплатить всего 300 грн/день за комплект. Прокат отдельных элементов обойдется в 100−250 грн в зависимости от использования конкретной части лыжного снаряжения.

Стоимость проживания в Буковеле и Драгобрате

Немалую часть бюджета составляет проживание. Буковель может похвастаться развитой инфраструктурой и множеством гостиниц на разный кошелек, частных усадеб/коттеджей/хостелов. На выбор туристов — десятки вариантов: самое дешевое поселение обойдется в 1 650 грн для одного человека в период 12−13 января.

Читайте также Во сколько обойдется аренда жилья для зимнего отдыха в Карпатах: средние цены

Драгобрат — более скромный курорт в вопросе проживания. Выбора у гостей меньше, поэтому цены выше. Бронирование стандартного двухместного номера на аналогичную дату обойдется минимум в 2000 грн. С другой стороны, украинцы могут насладиться отсутствием очередей и толп, плюс меньше спрос на комнаты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.