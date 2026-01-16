Активность авторынка по регионам в 2025 году: где покупали больше всего (инфографика) Сегодня 14:02 — Технологии&Авто

Активность авторынка по регионам в 2025 году: где покупали больше всего (инфографика)

2025 год стал для украинского авторынка периодом окончательной трансформации. Внутренний рынок успешно перешел в цифровой формат, импорт подержанных авто остается привязанным к западной логистике, а сегмент новых автомобилей и далее концентрируется в крупных бизнес-центрах.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке главным трендом года стало окончательное закрепление дистанционных продаж автомобилей через приложение «Дия». Если раньше значительная часть автомобилистов предпочитала бумажные документы и физическое присутствие, то сейчас цифровой формат фактически превратился в отдельную «виртуальную область», лидирующую по количеству сделок купли-продажи.

Вероятно, по аналогичному сценарию в будущем будет развиваться и давно анонсированное растаможивание автомобилей в «Дии».

Среди физических регионов лидерство сохраняет Киев (12,12%), далее — Днепропетровская область (7,17%). Южные и западные регионы (Одесская, Киевская и Львовская области) удерживают стабильную долю на уровне около 5%.

Активность пониже зафиксирована в Донецкой и Херсонской областях: совокупно менее 1% внутренних перепродаж.

Инфографика: eauto.org.ua

Импорт б/у авто

Сегмент импорта подержанных автомобилей остается четко ориентированным на западную границу и финансовые центры. Абсолютный лидер здесь Львовская область (14,05%).

Киев почти не уступает — 13,14%, а вместе с Киевской областью (6,57%) столичный регион аккумулирует почти 20% всего импорта подержанных авто.

Высокая активность в Ровенской (5,93%) и Волынской (5,3%) областях.

Восточные и южные регионы также присутствуют на рынке импорта, однако демонстрируют значительно более низкие показатели из-за существенного удорожания логистики при доставке автомобилей из ЕС в Харьков, Николаев или другие отдаленные области.

Инфографика: eauto.org.ua

Новые авто

Рынок новых автомобилей в 2025 году остался наиболее централизованным сегментом. Киев здесь бесспорный лидер: 42% всех новых автомобилей были проданы именно в столице. Вместе с Киевской областью (6,06%) столичный регион формирует почти половину всех продаж новых легковых автомобилей в Украине.

Остальные регионы существенно отстают. Только Днепропетровская (7,91%), Одесская (6,23%) и Львовская (6,01%) области демонстрируют относительно заметную долю.

В большинстве же регионов продажи новых автомобилей не превышают 2−3%.

Инфографика: eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку По материалам:

