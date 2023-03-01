Акции Tesla продемонстрировали самый лучший результат в индексе S&P 500 — Finance.ua
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Акции Tesla продемонстрировали самый лучший результат в индексе S&P 500

Фондовый рынок
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Акции Tesla продемонстрировали самый лучший результат в индексе S&P 500
Акции Tesla продемонстрировали самый лучший результат в индексе S&P 500
Акции электромобильного гиганта Tesla выросли почти на 70% за первые два месяца 2023 года, передает CNN.
Таким образом, лучшим игроком в S&P 500 с начала года по настоящее время является Tesla. Акции электромобильного гиганта выросли почти на 70% за первые два месяца 2023 года после большого падения более чем на 65% в 2022 году.
Владелец CNN Warner Bros является вторым победителем в S&P 500 этого года. Акции компании выросли на 68% после падения на 60% в 2022 году.
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При этом компания Nvidia (NVDA), акции которой упали в прошлом году на 50%, в 2023 году выросла более чем на 60%.
Напомним, Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире.
Инвесторы возвращаются в активные компании в технологическом и потребительском секторах. Платформы Meta Platforms, владеющие Facebook и Instagram, их акции в этом году выросли более чем на 40%. Акции материнской компании CBS Paramount также подорожали более чем на 30%.
По материалам:
УНН
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