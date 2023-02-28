Акции украинских компаний растут вторую неделю подряд — Finance.ua

Акции украинских компаний растут вторую неделю подряд Сегодня 16:46 — Фондовый рынок

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже растет вторую неделю подряд и с 17 по 24 февраля повысился на 4,6% или на 13,26 пункта — до 304,14 пункта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

В начале указанного периода индекс составил 290,88 пункта, в конце — 304,14 пункта.

Наибольший рост показали акции компании ИМК (+6,4%), наибольшее падение — компании «Агротон» (-2,5%)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

agronews По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.