Акции украинских компаний растут вторую неделю подряд — Finance.ua

Акции украинских компаний растут вторую неделю подряд
Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже растет вторую неделю подряд и с 17 по 24 февраля повысился на 4,6% или на 13,26 пункта — до 304,14 пункта.
Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.
В начале указанного периода индекс составил 290,88 пункта, в конце — 304,14 пункта.
Наибольший рост показали акции компании ИМК (+6,4%), наибольшее падение — компании «Агротон» (-2,5%)
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