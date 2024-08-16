Акции медиакомпании Трампа упали после его интервью с Илоном Маском на платформе Х — Finance.ua

Акции медиакомпании Трампа упали после его интервью с Илоном Маском на платформе Х 16.08.2024, 02:55 — Фондовый рынок

Акции медиакомпании Трампа упали после его интервью с Илоном Маском на платформе Х, euronews.com

Акции медиакомпании Trump Media & Technology Group, которую основал бывший президент США Дональд Трамп, упали до $23,54, приблизившись к рекордному минимуму после интервью с Илоном Маском на платформе X (Twitter) и слабых квартальных результатов.

Об этом пишет Reuters.

Трамп владеет большинством акций компании, основным активом которой является соцсеть Truth Social, популярная среди консерваторов.

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Недавно Трамп опубликовал несколько постов в X после долгого перерыва и провел интервью с Илоном Маском, привлекшим внимание 1,3 млн человек. Однако разговор состоялся на платформе X, а не на Truth Social, свидетельствует, что Truth Social остается нишевым игроком на рынке социальных медиа.

«Выбор транслировать разговор с Маском на X был серьезным ударом для инвесторов Трампа, которые, вероятно, чувствуют себя недооцененными», — отметила Дэнни Хьюсон из AJ Bell.

С момента выхода на биржу в марте акции Trump Media потеряли более половины своей стоимости — с $9 млрд до $4,73 млрд.

14 августа акции упали на 1,9% - до $23,54, что является вторым низким показателем после апрельского падения.

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