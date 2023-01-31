Акции группы «Райффайзен Банка» упали после введения в Украине санкций — Finance.ua

Акции группы «Райффайзен Банка» упали после введения в Украине санкций Сегодня 10:29 — Фондовый рынок

Акции группы «Райффайзен Банка» упали после введения в Украине санкций

Акции банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в понедельник утром снизились в цене на 6% на фоне введения Украиной санкций против лизинговой компании, российской дочки RBI.

«На фондовом рынке инвесторы были недовольны санкциями, введенными Украиной. Рано утром стоимость акции снизилась примерно на 6% и составила 15,96 евро», — говорится в сообщении.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о введении санкций против юридических и физических лиц, которых рф использует для перевозки по железной дороге военной техники и солдат. Под ограничения попали 185 компаний и лиц, среди которых ООО «Райффайзен-Лизинг» — 100% дочка компании «Райффайзенбанк россия».

Напомним, российский «Райффайзен» всего за три квартала 2022 года уплатил 369 млн евро налогов, что в четыре раза больше, чем годом ранее. В банке это объясняют повышением курса рубля.

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Економічна Правда По материалам:

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