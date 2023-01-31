Акции группы «Райффайзен Банка» упали после введения в Украине санкций — Finance.ua
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Акции группы «Райффайзен Банка» упали после введения в Украине санкций

Фондовый рынок
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Акции группы «Райффайзен Банка» упали после введения в Украине санкций
Акции группы «Райффайзен Банка» упали после введения в Украине санкций
Акции банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в понедельник утром снизились в цене на 6% на фоне введения Украиной санкций против лизинговой компании, российской дочки RBI.
Об этом сообщает Austria Presse Agentur.
«На фондовом рынке инвесторы были недовольны санкциями, введенными Украиной. Рано утром стоимость акции снизилась примерно на 6% и составила 15,96 евро», — говорится в сообщении.
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Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о введении санкций против юридических и физических лиц, которых рф использует для перевозки по железной дороге военной техники и солдат. Под ограничения попали 185 компаний и лиц, среди которых ООО «Райффайзен-Лизинг» — 100% дочка компании «Райффайзенбанк россия».
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Напомним, российский «Райффайзен» всего за три квартала 2022 года уплатил 369 млн евро налогов, что в четыре раза больше, чем годом ранее. В банке это объясняют повышением курса рубля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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