Акции европейских автопроизводителей падают: что происходит — Finance.ua

Акции европейских автопроизводителей падают: что происходит 01.10.2024, 00:11 — Технологии&Авто

Акции европейских автопроизводителей падают: что происходит

Акции европейских автомобилепроизводителей упали и потеряли десять миллиардов долларов стоимости.

Об этом сообщает Reuters.

Европейские автомобильные акции упали почти на 4% в понедельник после того, как предупреждение от Stellantis, Volkswagen и Aston возродило обеспокоенность по поводу перспектив прибылей сектора в этом году, омраченных замедлением спроса и агрессивной китайской конкуренцией.

Это падение уничтожило рыночную стоимость индекса STOXX Auto & Parts почти на 10 млрд долл. Котирующиеся в Париже и Милане акции Stellantis упали на 14% после того, как компания снизила прогнозы и заявила, что потеряет больше денег, чем ожидалось изначально.

Stellantis, автопроизводитель № 5 в Европе по рыночной стоимости и владелец брендов Chrysler, Jeep, Fiat, Citroen и Peugeot, сослался на ухудшение отраслевых тенденций, увеличение расходов на капитальный ремонт своего бизнеса в США и китайскую конкуренцию на рынке электромобилей.

Аналитики прогнозируют падение доходов почти на 14% в 2024 году, что знаменует собой изменение тенденции по сравнению с годами после пандемии, когда перебои в цепочках поставок позволили автопроизводителям повысить цены.

Економічна Правда По материалам:

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