AirPods получат функцию перевода разговоров в реальном времени — Finance.ua

AirPods получат функцию перевода разговоров в реальном времени 17.03.2025, 00:11 — Технологии&Авто

AirPods получат функцию перевода разговоров в реальном времени

Apple работает над интеграцией перевода в реальном времени для владельцев AirPods.

Об этом сообщает MacRumors.

Отмечается, что функция позволит двум людям, говорящим на разных языках, общаться без барьеров. Перевод будет проходить через приложение Translate на iPhone.

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По информации издания, iPhone автоматически распознает язык собеседника, переводит его и передает результат в наушники. Когда пользователь отвечает, его язык тоже переводится и озвучивается iPhone.

Apple также усовершенствует приложение Translate и готовится к выпуску AirPods Pro 3 в 2025 году. Пока неизвестно, будет ли функция доступна для всех моделей AirPods или только для новых.

Ожидается, что эта возможность станет частью iOS 19, релиз которой намечен на осень 2025 года.

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