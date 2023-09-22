Airbnb представляет новые функции сервиса: какие услуги стали доступны пользователям — Finance.ua
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Airbnb представляет новые функции сервиса: какие услуги стали доступны пользователям

Технологии&Авто
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Airbnb представляет новые функции сервиса: какие услуги стали доступны пользователям
Airbnb представляет новые функции сервиса: какие услуги стали доступны пользователям
В начале этого года Airbnb изменил ситуацию, введя 53 новые функции на основе отзывов пользователей, включая прозрачность комиссии и более низкую плату за ежемесячное проживание. Теперь, примерно через четыре месяца, платформа возвращается с дополнительными обновлениями.
Об этом сообщает Travel and Leisure.
Первое — программисты улучшили поиск. Теперь, если запрос не дает результатов, будут автоматически подтягиваться опции недалеко от выбранного места. Кроме того, можно будет искать жилье с king-size койками и pet-friendly хозяевами.
Основным изменением является план Airbnb по проверке списков. Airbnb теперь будет показывать значок, гарантирующий существование недвижимости, точный адрес и доступ к нему у хозяина.
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«Мы просто хотим быть сайтом, где люди доверяют правдивости информации», — сказал Брайан Чески, генеральный директор и соучредитель Airbnb.
Для этого платформа попросит хозяев загрузить фотографии, а затем перейдет в квартиру и воспользуется приложением Airbnb, чтобы сделать фотографии в реальном времени. Используя GPS-координаты и фотографии в реальном времени, приложение будет использовать искусственный интеллект, чтобы получить «оценку уверенности». При необходимости на место выедет сотрудник Airbnb. Все для того, чтобы пользователи наконец-то смогли доверять платформе на 100%.
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По словам Airbnb, эти обновления — и те, что появятся позже в этом году — базируются на запросах пользователей. Отзывы помогли определить приоритетность изменений над, некоторыми из которых платформа уже работала. Чески добавил, что компания всегда прислушивается к отзывам сообщества и никогда не прекратит совершенствовать сервис.

Какие обновления уже действуют

Одним из майских обновлений стала прозрачность комиссий с помощью функции «Отражение общей цены», которая показывает вашу стоимость, включая все комиссии, а не только ночную ставку. С момента запуска более 8 миллионов гостей забронировали поездки с помощью этой функции.
Airbnb представляет новые функции сервиса: какие услуги стали доступны пользователям
Кроме того, чтобы решить проблему доступности, в мае платформа также ввела меры по поощрению хостов предлагать конкурентоспособные цены. Вместо того чтобы говорить хозяевам, что делать, Чески сказал, что платформа предоставила им данные по тарифам в их районе и показателям других хостов, которые получают и не получают бронирование.
По данным Airbnb, 4 из 5 хозяев теперь используют инструмент ценообразования, две трети хостов предлагают еженедельные или ежемесячные скидки, а около 260 000 объявлений снизили или отменили плату за уборку.
По материалам:
Телеканал 24
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