Отели Vs Airbnb: туристам рассказали, где дешевле останавливаться в отпуске — Finance.ua

Отели Vs Airbnb: туристам рассказали, где дешевле останавливаться в отпуске Сегодня 12:12 — Личные финансы

Отели Vs Airbnb: туристам рассказали, где дешевле останавливаться в отпуске

Эксперты сравнили стоимость тысяч гостиничных номеров с 300 тысячами одноместных вариантов размещения на популярных сайтах по аренде жилья.

Всего исследование включало 13 популярных туристических направлений в Великобритании и еще 37 в других странах мира. Анализ был основан на средних ценах за 12 месяцев с мая по май, пишет The Independent

К удивлению многих отдыхающих, в целом номера в отелях обходятся дешевле, чем проживание в арендованных на Airbnb апартаментах.

В частности, выяснилось, что стоимость проживания в гостинице для одного человека составила в среднем 125 долларов за одну ночь по сравнению со 148 долларами на Airbnb и Vrbo.

«Многие отдыхающие могут быть удивлены, обнаружив, что средняя стоимость гостиниц по многим направлениям дешевле, чем однокомнатные квартиры, которые часто рекламируются как популярный вариант для путешественников, пытающихся сэкономить деньги. Планируя следующую поездку, не думайте, что отель будет стоить дороже, а вместо этого проверяйте цены на разных платформах. Для больших групп, которым нужно больше комнат и пространства, частная аренда, скорее всего, по-прежнему будет лучше отелей по цене», — отметила редактор журнала Which? Travel Рори Боланд.

Отмечается, что компании по аренде жилья имеют репутацию более дешевых, чем традиционные варианты, поскольку гости не платят за персонал на территории. Однако эксперты Which? считают, что рост их популярности во время пандемии коронавируса спровоцировал их подорожание.

Ряд направлений, где путешественники могут существенно сэкономить

На греческом острове Санторини предложения Airbnb и Vrbo обычно стоили на 71% дороже — 251 доллар по сравнению со 147 долларами для гостиниц, а частное жилье в столице Нидерландов Амстердаме стоит на 58% дороже гостиниц: в среднем 226 долларов против 143 долларов.

Цены на гостиницы по многим азиатским направлениям также в целом были ниже. Так, например, в Гонконге разница в ценах составила 85%, аналогичные результаты наблюдались в Сингапуре и Дубае.

Также выяснилось, что в нескольких туристических точках Великобритании проживание в отеле обычно обходится дешевле, чем бронирование через Airbnb и Vrbo. Так, отели в живописном приморском городе Саутволд в среднем стоят 192 доллара, тогда как средние предложения на сайтах по аренде жилья обычно обходятся в 276 долларов.

УНІАН По материалам:

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