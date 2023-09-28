Airbnb поможет в послевоенном восстановлении туристической отрасли Украины — Finance.ua

Airbnb поможет в послевоенном восстановлении туристической отрасли Украины
Платформа Airbnb будет продвигать Украину как туристическое направление и будет способствовать восстановлению туротрасли после войны.
Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. Она вместе с Натаном Блечарчиком, соучредителем и главным стратегическим директором Airbnb подписали соответствующий меморандум.
«Мы вместе будем работать над популяризацией нашей страны как туристически привлекательной дестинации! Речь также и о Крыме, как только наши ВСУ его деоккупируют», — написала глава ДАРТ.
Подписанный Меморандум фактически закрепляет намерения совместного участия в восстановлении туристической отрасли Украины.
По словам Олеськив, как только станет безопасно и возобновится авиасообщение, Украина прогнозируемо станет одним из главных туристических векторов Европы.
Airbnb выразил готовность стать партнером ДАРТ, который будет распространять привлекательность Украины между миллионами своих пользователей, а также будет делиться с данными с платформы.
Львовский туристический офис уже начал получать данные из Airbnb.
Airbnb помогла найти бесплатное временное жилье по всему миру для 130 000 украинцев и украинок, вынужденных покинуть страну, и продолжает постоянную поддержку Украины.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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