Airbnb поможет в послевоенном восстановлении туристической отрасли Украины — Finance.ua

Airbnb поможет в послевоенном восстановлении туристической отрасли Украины 28.09.2023, 01:43 — Казна и Политика

Airbnb поможет в послевоенном восстановлении туристической отрасли Украины

Платформа Airbnb будет продвигать Украину как туристическое направление и будет способствовать восстановлению туротрасли после войны.

Об этом сообщила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив. Она вместе с Натаном Блечарчиком, соучредителем и главным стратегическим директором Airbnb подписали соответствующий меморандум.

«Мы вместе будем работать над популяризацией нашей страны как туристически привлекательной дестинации! Речь также и о Крыме, как только наши ВСУ его деоккупируют», — написала глава ДАРТ.

Подписанный Меморандум фактически закрепляет намерения совместного участия в восстановлении туристической отрасли Украины.

По словам Олеськив, как только станет безопасно и возобновится авиасообщение, Украина прогнозируемо станет одним из главных туристических векторов Европы.

Airbnb выразил готовность стать партнером ДАРТ, который будет распространять привлекательность Украины между миллионами своих пользователей, а также будет делиться с данными с платформы.

Львовский туристический офис уже начал получать данные из Airbnb.

Airbnb помогла найти бесплатное временное жилье по всему миру для 130 000 украинцев и украинок, вынужденных покинуть страну, и продолжает постоянную поддержку Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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