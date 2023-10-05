Airbnb планирует расширить сегмент долгосрочной аренды и запустить прокат авто — Finance.ua
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Airbnb планирует расширить сегмент долгосрочной аренды и запустить прокат авто

Мир
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Airbnb планирует расширить сегмент долгосрочной аренды и запустить прокат авто
Airbnb планирует расширить сегмент долгосрочной аренды и запустить прокат авто
Американский сервис бронирования жилья Airbnb планирует трансформировать бизнес-модель, в частности расширить сегмент долгосрочной аренды и ввести услугу проката авто.
Об этом сообщает Financial Times.
Генеральный директор Airbnb Брайан Чесский заявил, что первые шаги на пути к реализации плана будут сделаны уже в следующем месяце в рамках «самого масштабного обновления за всю историю компании».
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Наращивание предложения долгосрочной аренды жилья станет одним из основных направлений деятельности сервиса в этом и следующем годах.
По итогам второго квартала количество забронированных на срок свыше 30 дней объектов недвижимости составляло всего 18% от общего количества заявок на бронь, обработанных Airbnb.
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Гендиректор компании считает, что эта доля может быть увеличена, поскольку после пандемии в мире сформировался спрос на аренду жилья сроком от одного до трех месяцев. А величина этого спроса очень недооценена.
Также компания планирует уделить особое внимание организации проката машин.
«Автомобиль — это второй по величине актив в жизни человека после его дома», — подчеркнули в компании.
Кроме того, в рамках планов диверсификации сервис также рассматривает возможность предоставления клиентам услуг ресторанного бизнеса.

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По материалам:
Економічна Правда
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