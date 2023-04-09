Airbnb намерена ввести новые услуги для владельцев жилья — Finance.ua

Airbnb намерена ввести новые услуги для владельцев жилья Сегодня 21:09 — Фондовый рынок

Платформа краткосрочной аренды Airbnb планирует пересмотреть правила для владельцев жилья. Так, возможно, скоро с них будут взиматься дополнительные сборы за сервис.

Генеральный директор платформы Брайана Чески заявил, что компания рассматривает возможность начать взимать плату с хостов за несколько услуг. Каких именно — пока не называют.

Airbnb также заявил, что рассматривает возможность предложить рынок для хозяев, где они могут покупать или заключать контракты на такие вещи, как сохозяева, уборщики и другие услуги.

Глава глобального отдела хостинга Airbnb Кэтрин Пауэлл отметила, что на платформе более полумиллиона сохостингов и что Airbnb потенциально может запустить рынок с поставщиками, предлагающими услуги хостам на всех рынках, а также стартапы, связанные с опытом гостей.

«У нас хозяева спрашивают услуги по уборке и другие вещи, которые они могут или даже хотят арендовать», — сказала Пауэлл.

По ее словам, Airbnb может включать налоги в ценообразование «все включено», которое уже введено в США и может быть добавлено на определенные рынки, где этого еще нет. Если гости сейчас хотят увидеть общую стоимость аренды, то начальная сумма включает тарифы за ночь, комиссию Airbnb и плату за уборку, но не налоги.

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Пауэлл отметила, что пока никаких решений не было принято, но она ожидает, что Airbnb со временем включит налоги в общую цену во всех странах, где она не отражается. В Европе эта мера применяется уже много лет, где клиенты могут с первого взгляда увидеть общую цену, включая налоги.

Телеканал 24 По материалам:

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