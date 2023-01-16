Аграрии собрали 51 млн тонн зерновых — Finance.ua

Аграрии собрали 51 млн тонн зерновых Сегодня 21:34 — Аграрный рынок

Сельскохозяйственные предприятия на 12 января собрали 50,965 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10,9 млн га (94%) при урожайности 47 ц/га.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы обмолочено 4,979 млн га (100%), при урожайности 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн; ячменя обмолочено 1,7 млн га (100%), при урожайности 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн; гороха обмолочено 118 тыс. га (100%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 269 тыс. тонн; кукурузы на зерно обмолочено 3,6 млн га (85%), при урожайности 65,7 ц/га намолочено 23,5 млн тонн; гречки обмолочено 116 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 158,5 тыс. тонн; проса обмолочено 44,7 тыс. га (99%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 101,8 тыс. тонн.

Кроме того, сбор подсолнечника проведен на площади 4,8 млн га (99%), намолочено 10,5 млн тонн семян при урожайности 21,7 ц/га.

Уборка сои проведена на площади 1,5 млн га (100%), намолочено 3,7 млн тонн при урожайности 24,3 ц/га.

Уборка рапса проведена на площади 1,1 млн га (100%), намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,6 ц/га;

Сахарная свекла выкопана на площади 180 тыс. га (99%), накопано 9 млн тонн сладких корней при урожайности 501 ц/га.

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Отмечается, что аграрии Николаевщины, Одесщины, Буковины и Винницкой области завершили уборку урожая всех сельскохозяйственных культур.

При этом самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области — 70,8 ц/га.

Как сообщали «Українськi Новини», ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) отмечает, что аномально теплая погода в начале нового года существенно не повлияла на состояние посевов озимых культур.

Аграрии собрали в 2021 году 106 млн тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, что является самым большим показателем за всю историю независимой Украины.

Зерновых и зернобобовых было собрано более 84 млн тонн, масличных культур — 22,6 млн тонн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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