Аграрии ожидают урожай меньше, чем в прошлом году (инфографика) — Finance.ua

Аграрии ожидают урожай меньше, чем в прошлом году (инфографика) Сегодня 16:32 — Аграрный рынок

Сколько зерновых экспортирует Украина

Украинская зерновая ассоциация оценивает потенциальный урожай в 2024 году на уровне 76,1 млн т зерновых и масличных.

В то время как урожай 2023 года, по оценке УЗА, составил 82,6 млн т зерновых и масличных.

Текущий прогноз основан на средних погодных условиях за последние 5 лет, поэтому улучшение или ухудшение данных условий весной и летом могут внести свои коррективы.

Читайте также Польша предложила Украине разработать механизм взаимного лицензирования экспорта сельхозпродукции

Потенциальное снижение урожая в новом сезоне будет вызвано сокращением посевных площадей в основном под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.

При таких условиях экспорт в новом сезоне 2024/2025 может составить около 43,7 млн ​​т. В текущем сезоне, по оценке УЗА, экспорт зерновых и масличных может достичь 53,1 млн т зерновых и масличных при беспрепятственной работе украинского морского коридора и Дунайского пути.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 20 млн т (в 2023 — 22 млн т). Потенциальный экспорт пшеницы в 2024/2025 МГ может составить около 13 млн т с учетом того, что в начале сезона переходные остатки составят 2,4 млн т.

Урожай ячменя в 2024 году, по оценке УЗА, может составить 4,6 млн т (в 2023 — 5,8 млн т), а потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ можно ожидать на уровне около 2 млн т (в текущем сезоне экспорт ячменя прогнозируется на уровне 2, 5 млн т).

Ожидания относительно урожая кукурузы в новом сезоне ухудшаются из-за потенциального сокращения посевных площадей под кукурузой.

Аграрии несут убытки из-за слишком низких закупочных цен на нее, которые обусловлены снижением цены на мировом рынке. УЗА оценивает прогноз урожая кукурузы на уровне 26,3 млн т, что на 3 млн т меньше, чем в прошлом году — 29,6 млн т.

При этом потенциальный экспорт может составить около 20,5 млн т (в текущем сезоне экспорт ожидается на уровне 26 млн т).

Урожай подсолнечника в 2024 году можно ожидать на уровне 13,7 млн ​​т (в 2023 — 14,2 млн т). Потенциальный экспорт может составить до 250 тыс. т (в текущем сезоне ожидания 0,4 млн т), в то время как переработка подсолнечника на растительное масло может достичь почти 13,6 млн т. В этом сезоне переработка достигнет 13,5 млн т.

В 2024 году урожай рапса можно ожидать на уровне 4,2 млн т (в 2023 чуть больше 4,3 млн т), при этом экспорт 2024/2025 МГ может составить как и в текущем сезоне — 3,6 млн т.

Что касается сои, то это едва ли не единственная культура, под которой аграрии могут увеличить площади в силу ее доходности в этом году. Урожай сои можно ожидать в 2024 году на уровне 5,5 млн т (в 2023 — 4,9 млн т). Потенциальный экспорт в 2024/2025 МГ может достичь 4 млн т (в текущем сезоне ожидается на уровне 3,3 млн т).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.