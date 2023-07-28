Афера на железнодорожных билетах: как не попасть на популярные схемы махинаций мошенников — Finance.ua

Афера на железнодорожных билетах: как не попасть на популярные схемы махинаций мошенников Сегодня 14:37 — Личные финансы

Афера на железнодорожных билетах: как не попасть на популярные схемы махинаций мошенников

В Укрзализныце все активнее стали действовать перекупщики. Именно из-за них другие пассажиры часто не могут купить билет официально, ведь их просто не хватает. Поэтому перевозчик начал борьбу с перекупщиками и раскрывает их схемы.

О них рассказали на странице Укрзализныци в Facebook

Схема № 1

Мошенник покупает билет заранее, когда продажи только открываются. Он оформляет билет на свое или вымышленное имя и в таком виде продает пассажиру. В таком случае проводники не пустят человека в вагон, потому что имя в билете не совпадает с именем в паспорте.

При этом злоумышленники обещают пассажирам, что у них не возникнет проблем. Когда человек остается на перроне и пытается связаться со своим продавцом, он уже не отвечает.

Схема № 2

Как и в предыдущей схеме, перекупщик покупает билет заранее, оформляет его на свое или вымышленное имя. После того как он получил заказ, в графическом редакторе сменяет фамилию на билете на реальное имя заказчика. Такие билеты действительно трудно отличить от настоящих.

Однако работники УЗ могут легко проверить разницу с помощью сканирования билета или сверки со списком пассажиров. И в этом случае пассажир снова останется «за бортом».

Схема № 3

В 08:00 в первый день открытия продаж пытаются атаковать ботами системы УЗ и с помощью скриптов быстрее других пользователей выкупают билеты.

Такие аккаунты постоянно блокируют, но и «махинаторы» придумывают новые алгоритмы. Если у «перекупщика» уже есть заказчик, он оформляет билет сразу на его фамилию. Если нет, то при получении заказа сдает билет, взятый ранее на произвольное имя, и тут же выкупает на нужное имя.

Схема № 4

Перекупщики мониторят возврат билетов другими пассажирами, после чего пытаются сразу их выкупить. Эта схема самая простая, а дальше мошенник может действовать по одной из описанных выше.

Как в УЗ борются с перекупщиками

В Укрзализныце начали блокировать учетные записи подозрительных пассажиров.

В список попадают пользователи, постоянно оформляющие билеты не для себя, а на разных пассажиров (на 10 и более в течение недели). При этом в Укрзализныце есть услуга по оформлению группового заказа.

Аномальная активность по возврату билетов и покупке на другие фамилии тех же мест может стать основанием для временной блокировки.

Читайте также Некоторые международные билеты УЗ теперь можно купить только онлайн: перечень направлений

Для того чтобы вовремя выявлять недобросовестных покупателей, анализируется аномальная активность отдельных учетных записей и если они используются не для бронирования индивидуальных поездок, а для массированного выкупа билетов на разные фамилии — такие учетные записи могут приостанавливаться.

«Помимо блокировки аккаунтов с аномальной активностью УЗ и в дальнейшем будет менять процессы и добавлять онлайн-инструменты, чтобы расширять доступность билетов для добросовестных пассажиров и ограничивать сами возможности перепродавать билеты», — отметили в УЗ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.