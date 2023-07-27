Некоторые международные билеты УЗ теперь можно купить только онлайн: перечень направлений — Finance.ua

Некоторые международные билеты УЗ теперь можно купить только онлайн: перечень направлений Сегодня 14:38 — Личные финансы

Некоторые международные билеты УЗ теперь можно купить только онлайн: перечень направлений

С 26 июля «Укрзализныця» продает билеты на популярные международные поезда только онлайн. Это один из шагов по борьбе с перекупщиками.

В то же время вернуть билеты на рейсы дальнего сообщения польского направления можно будет только в претензионном порядке через кассы, говорится на странице «Укрзализныци».

Билеты на какие поезда нужно покупать через сайт или приложение

Продажа билетов на международные рейсы «Укрзализныци» будет проходить так:

поезда 23/24 и 19/20 Киев-Хелм — продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;

поезд 93/94 Харьков-Хелм — продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;

поезда 53/54 и 89/90 Киев-Перемышль — продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;

поезд 36/35 Одесса-Перемышль — продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;

поезд 32/31 Запорожье-Перемышль — продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;

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поезд 73/74 Харьков-Перемышль — продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;

поезд № 67/68 Киев-Варшава — продажа только через мобильное приложение Укрзализныци, возврат претензионный через кассы;

«Интерсити+» № 705/706, 715/716 Киев-Перемышль — продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн;

поезд № 351К/351Л Киев-Кишинев — продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн.

Через кассы приобрести и вернуть билеты можно будет на следующие поезда:

№ 749/149 Киев-Вена;

№ 140/149 Чоп-Вена;

№ 961/962, 963/964 Мукачево-Кошице;

№ 31, 33/34 Мукачево-Будапешт.

Отмечается, что интеграция с партнерами-железными дорогами этих стран еще продолжается.

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