Некоторые международные билеты УЗ теперь можно купить только онлайн: перечень направлений — Finance.ua

Некоторые международные билеты УЗ теперь можно купить только онлайн: перечень направлений
С 26 июля «Укрзализныця» продает билеты на популярные международные поезда только онлайн. Это один из шагов по борьбе с перекупщиками.
В то же время вернуть билеты на рейсы дальнего сообщения польского направления можно будет только в претензионном порядке через кассы, говорится на странице «Укрзализныци».
Билеты на какие поезда нужно покупать через сайт или приложение
Продажа билетов на международные рейсы «Укрзализныци» будет проходить так:
- поезда 23/24 и 19/20 Киев-Хелм — продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;
- поезд 93/94 Харьков-Хелм — продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;
- поезда 53/54 и 89/90 Киев-Перемышль — продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;
- поезд 36/35 Одесса-Перемышль — продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;
- поезд 32/31 Запорожье-Перемышль — продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;
- поезд 73/74 Харьков-Перемышль — продажа через онлайн-сервисы Укрзализныци, возврат в претензионном порядке через кассы;
- поезд № 67/68 Киев-Варшава — продажа только через мобильное приложение Укрзализныци, возврат претензионный через кассы;
- «Интерсити+» № 705/706, 715/716 Киев-Перемышль — продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн;
- поезд № 351К/351Л Киев-Кишинев — продажа через все онлайн-сервисы, возврат возможен онлайн.
Через кассы приобрести и вернуть билеты можно будет на следующие поезда:
- № 749/149 Киев-Вена;
- № 140/149 Чоп-Вена;
- № 961/962, 963/964 Мукачево-Кошице;
- № 31, 33/34 Мукачево-Будапешт.
Отмечается, что интеграция с партнерами-железными дорогами этих стран еще продолжается.
Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей
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