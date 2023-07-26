Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали — Finance.ua
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Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали

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Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали
Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали
АО «Укрзализныця» представила новый электронный международный билет, который сейчас согласовывается с международными партнерами — железными дорогами.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Новый документ будет двуязычным: на украинском и английском.
«Процесс украинизации железной дороги идет согласованным графиком. До конца 2023 года будет еще ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т. п», — заявили в компании.
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И хотя новый шаблон проходит стадию согласования, как того требуют международные правила, компания уже убрала остатки русского языка в информационных блоках при возврате международных билетов.
Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали
Напомним, Европейская комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком разработала стратегию интеграции железнодорожных систем Украины и Молдовы в европейскую, в частности — переход на евроколею шириной 1435 мм.
По материалам:
Finance.ua
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